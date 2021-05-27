Татьяна Позднякова предупредила москвичей о прохладных и облачных выходных

Москвичам пообещали дождливые выходные Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие дни погода в Москве станет более прохладной. В городе ожидается облачность, местами дожди. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Завтра (в пятницу, 28 мая. — прим. ред.) день будет дождливый, особенно в дневные часы. Ожидаются кратковременные дожди локального характера, возможно, с грозой. За завтрашний день может выпасть от 3 до 14 мм осадков. Температура воздуха в Москве остается на уровне +22...+24 °С, по области — до +26 °С», — цитирует синоптика RT.

В субботу осадков в городе будет меньше, уверяет Позднякова, дневная температура сохраниться на уровне +20...+22 °С. А вот в воскресенье снова пойдут дожди, в городе похолодает.

«Температура воздуха начнет понижаться и в ночные, и в дневные часы. Ночная температура в Москве — около +7...+10 °С, дневная — около +16...+18 °С, это чуть ниже климатической нормы», — отметила синоптик.

Напомним, ранее научный руководитель ведомства Роман Вильфанд сообщил, что некоторые регионы России столкнутся с аномальной жарой. Температура выше климатической нормы на целых 8-13 градусов поднимется в Поволжье, на Урале, на юге Западной Сибири, передает Пятый канал.