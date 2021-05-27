Председатель общественной организации «Совет матерей» Буцкая рассказала о работе московской приемной за два месяца

Лидер общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая рассказала о работе московской приемной за два месяца. Фото: Анна НИКИТИНА.

Два месяца назад в Москве открылась первая приемная общественной организации «Совет матерей». Ее главной задачей стала помощь москвичам в решении социальных вопросов. Многим людям необходима поддержка государства, но далеко не у всех есть силы и возможности преодолевать бюрократические проволочки. Именно такой помощью занимаются волонтёры «Совета Матерей». 27 мая лидер общероссийского движения Татьяна Буцкая провела встречу с людьми, первыми обратившимися в приемную, и подвела итоги ее работы за два месяца.

- После открытия приёмной к нам стали приходить не только мамы, но и все, у кого накопились проблемы. Это люди, остро нуждающиеся в помощи, - отметила Татьяна Буцкая.

Председатель «Совета матерей» рассказала, что чаще всего люди обращаются за адресной помощью. За два месяца удалось сделать немало. Например, был решен вопрос с ремонтом подъемника на улице Реутовской. Татьяна Бурцкая пообещала, что «Совет матерей» будет и дальше решать проблемы местных инвалидов. А в мае за помощью к волонтерам обратилась мама, в одиночку воспитывающая двух сыновей с ДЦП. «Совет матерей» помог приобрести для женщины эвакуационное кресло, так что теперь она может вывозить своих мальчиков на прогулку.

В апреле в приемную обратился 90-летний ветеран труда Анатолий Гранев. Пенсионеру была необходима помощь социального работника, но он никак не мог оформить нужные документы. Волонтеры помогли пожилому мужчине подготовить все необходимые бумаги.

- Больно видеть, когда человек нуждается в помощи, тем более, когда в силу возраста он не может о себе позаботиться. Приёмная делает всё, чтобы помочь как можно большему количеству таких людей, - отметила Буцкая.

Волонтеры помогают пенсионерам и с ремонтом: для многих пожилых людей это является непреодолимой проблемой. На встречу с Татьяной Буцкой пришла ветеран труда Вера Бабина, в квартире которой благодаря «Совету матерей» был сделан свежий ремонт. Кроме того, волонтеры помогли отремонтировать и помещение организации «Совета ветеранов».

Накануне Дня Победы «Совет матерей» спас от сноса памятник героям Великой Отечественной войны, установленный на территории бывшего Масложиркомбината. Об этой проблеме волонтерам рассказала дочь погибшего фронтовика. Татьяна Буцкая встретилась с застройщиком, выкупившим территорию комбината, и уговорила его отказаться от идеи демонтировать монумент. Теперь памятник станет частью архитектурного ансамбля комплекса.

Кроме адресной помощи «Совет матерей» также выдвинул ряд законодательных инициатив, которые станут поддержкой для многих людей. Так, в мае Татьяна Буцкая предложила суммировать льготы, заявив, что люди старшего поколения должны получать всё, что заслужили своим трудом. Вместо одной льготы пенсионерам полагаются как минимум три-четыре меры социальной поддержки.