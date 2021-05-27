Светлана Разворотнева просит власти расселить жителей дореволюционных домов на Варшавском шоссе

Член Общественной палаты РФ, руководитель АНО «Защиты прав москвичей» Светлана Разворотнева встретилась с жителями ветхих домов на Варшавском шоссе. Фото: Екатерина БИБИКОВА.

Правозащитница Светлана Разворотнева обратилась к столичным властям с просьбой решить проблему жильцов ветхих квартир на Варшавском шоссе. Член Общественной палаты РФ, руководитель АНО «Защиты прав москвичей» встретилась с жителями домов, построенных еще до революции. Старые здания включили в третий этап расселения по программе реновации. Это означает, что новые квартиры люди получат только в 2029-2031 годах. Возмущенные жильцы говорят, что их дома уже сейчас непригодны для нормальной жизни, и просят приблизить сроки переселения. Однако в Донском районе остро не хватает площадок для строительства новых многоэтажек.

Дом №4 по Варшавскому шоссе был построен в 1917 году, дом №25 — в 1895 году. В прошлом здесь размещались общежития квартирного типа. Жильцы показали правозащитнице свои «хоромы»: общие кухни и санузлы (по одному туалету на каждый этаж), окна без стеклопакетов, стойкий запах канализации, плесень и грибок на стенах. При этом дома располагаются почти в центре современного столичного мегаполиса. В таких же ужасающих условиях живут и обитатели домов № 4к.3, 29 и 31 на Варшавском шоссе.

- У каждого из этих зданий своя история, но у людей, которые в них живут есть общее желание – как можно скорее переехать в новые квартиры, - рассказала Светлана Разворотнева. - Безусловно, мы не можем оставаться в стороне и надеемся привлечь к этой ситуации внимание властей и общественности. Во многих районах столицы происходит борьба за стартовые площадки – собственники не хотят менять место жительства, их устраивают насиженные места. У этих протестов есть оборотная сторона медали: переехать не могут и те, кто остро в этом нуждается.

Светлана Разворотнева обратилась к столичному правительству с предложением изыскать возможность переселить людей из разрушающихся домов в первый этап реновации в районе (до 2024 года) или хотя бы во второй (до 2028 года). Однако решения этой проблемы пока не найдено.

На встрече с правозащитницей жители дореволюционных домов предложили рассмотреть как вариант для застройки площадку по адресу: Варшавское шоссе вл. 8а-10а. Сейчас на этой территории расположены два нежилых здания, одно из которых находится в частной собственности. Это, безусловно, осложняет ситуацию и отодвигает сроки возможного стрительства.

В случае, если здания будут признаны аварийными, жильцов из дореволюционных домов на Варшавском шоссе могут переселить в другие районы столицы. Однако не все из местных жителей согласны с таким вариантом: люди хотели бы поселиться в районе, в котором они живут всю жизнь. Владельцы квартир в домах №4к.3,10к.2, 25,29 и 31 надеются, что столичные власти все-таки пойдут им на встречу и найдут выход из создавшейся ситуации.