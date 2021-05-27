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Общество27 мая 2021 21:54

Основатель Центра Рогачева Румянцев к 10-летию учреждения получил благодарственное письмо от Владимира Путина

Создание центра было "личной историей" для российского лидера
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Основатель Центра имени Рогачева, академик РАН Александр Румянцев получил благодарственное письмо президента РФ Владимира Путина. Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева

Основатель Центра имени Рогачева, академик РАН Александр Румянцев получил благодарственное письмо президента РФ Владимира Путина. Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева

Основатель Центра имени Рогачева, академик РАН Александр Румянцев в четверг получил из рук первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко благодарственное письмо президента РФ Владимира Путина.

“Благодарю вас за вклад в развитие здравоохранения и в связи с 10-летием со дня открытия Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева”, - говорится в письме.

Путин в своем онлайн-выступлении на пленарной сессии конгресса “Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике”, приуроченном к 10-летию Центра, отметил, что “сегодня это одна из крупнейших в мире клиника по лечению онкологических и гематологических заболеваний у детей”. Он добавил, что для него создание Центра было "личной историей".

- Для меня это личная история, потому что это встреча с удивительно светлым мальчиком Димой Рогачевым, жизнерадостным, несмотря на свою страшную болезнь, определила немедленное решение о создании клиники для детей больных раком, - сообщил президент РФ.

Путин сообщил, что российские специалисты добиваются выздоровления около 80% детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. По отдельным видам заболеваний показатель приближается к 90%. Российский лидер назвал это значимым достижением, которое отметили в ООН и ВОЗ.

В своей речи Кириенко поблагодарил сотрудников Центра за распространение своих наработок во всех регионах России.

- И инновационные протоколы лечения, и молекулярная диагностика, и мониторирование - все, что создается в центре, все прорывы немедленно превращаются в семинары по передаче опыта знаний во все региональные центры по борьбе с детскими онкологическими заболеваниями, в уникальные конференции, на которых ученые центра в очень увлекательной и доступной форме рассказывают невероятно сложных исследованиях и результатах, - подчеркнул он.

Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) – это самая большая клиника в Европе по детской гематологии, онкологии и иммунологии. Ежегодно сюда поступают до 2000 первичных пациентов, госпитализируют – 10000 детей. Работает с 1 июня 2011 года.