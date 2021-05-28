Спрос на "зеленые" облигации Москвы в 1,2 раза превысил предложение

Покупателями облигаций стали разные инвесторы, в основном банки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва разместила выпуск «зеленых» облигаций – 74 облигационный выпуск города Москвы с постоянным купоном и сроком обращения 7 лет. Общий объем заявок на покупку составил более 86 миллиардов рублей, что в 1,2 раза превысило предложение. Это позволило полностью разместить весь объем выпуска облигаций в 70 миллиардов рублей. Покупателями облигаций стали разные инвесторы, в основном банки. В размещении также приняли участие управляющие компании, пенсионные фонды, физические лица и нерезиденты. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам размещения ставка купона по облигациям была определена на уровне 7,38 процента годовых, что обеспечивает доходность к погашению 7,52 процента годовых, - отметил заммэра. - Купонная ставка и доходность облигаций по итогам размещения ниже ожиданий участников рынка и ниже показателей ведущих эмитентов России по сопоставимым облигациям, что обеспечивает экономию расходов на обслуживание долга».

Среди организаторов размещения зеленых облигаций Москвы - 13 ведущих участников рынка, в большинстве крупные банки страны. Согласно Концепции «зеленых» облигаций Москвы выпуск проводится в соответствии с Принципами зеленых облигаций Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association). Международная ассоциация рынков капитала включила зеленые облигации Москвы в реестр облигаций устойчивого развития.

Облигации также соответствуют российским стандартам «зеленого» финансирования. Комитет по зеленому финансированию ВЭБ.РФ признал 74-й выпуск облигаций Москвы зелёным финансовым инструментом по методологии, разработанной ВЭБ.РФ, а Московская Биржа включила облигации Москвы в Сегмент «зеленых» облигаций Сектора устойчивого развития.

«Москва является первым субъектом Российской Федерации, выпустившим «зеленые» облигации, - отметил Владимир Ефимов. - Мы надеемся, что опыт Москвы будет стимулировать дальнейшее развитие рынка устойчивого финансирования в России».

Доход от выпуска зеленых облигаций Москвы потратят на проекты по снижению выбросов загрязняющих веществ и парникового газа (СО2) от автотранспорта, в частности, замену автобусного парка на электробусы.