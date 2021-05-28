Синоптики пообещали возвращение теплой погоды к 1 июня

Москвичам пообещали возвращение тепла Фото: Андрей ЗАМАХИН

В предстоящие выходные в Москве и Московской области ожидается существенное похолодание. Погода начала портиться уже в пятницу, 28 мая. 29 и 30 числа в регионе ожидаются дожди, температура воздуха может опуститься до 16 градусов, что на 4 градуса ниже климатической нормы.

Также прохлада продержится и в начале следующей недели. Однако в первые летние дни в городе снова начнет теплеть, обещают метеорологи. Так, 1 июня в столичном регионе прогнозируется до 20 градусов выше ноля, пишет РИАМО.

«2 июня будет уже теплее на пару градусов — и ночью и днем. Будем надеяться, что эта тенденция к повышению температуры сохранится и в дальнейшем. Хотя мы не создаем долгосрочных прогнозов погоды, все модели показывают, что температура воздуха будет выше климатической нормы», — заявила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова телеканалу «360».