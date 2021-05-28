Профессор РАН Александр Мажуга назвал пять правил успешной сдачи ЕГЭ

Ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга назвал пять правил успешной сдачи ЕГЭ. Фото: Данил ГОЛОВКИН.

Уже совсем скоро выпускники школ начнут сдавать госэкзамены. С 31 мая стартуют ЕГЭ по литературе, химии и географии. Завершатся экзамены 25 июня: в этот день пройдет ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Как настроить себя на успех, справиться с волнением и стрессом? Профессор РАН, ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга назвал пять правил успешной сдачи ЕГЭ.

Преподаватель с 18-летним стажем предупреждает: для хорошего результата на экзаменах важны не только знания, но и душевное равновесие. Поэтому выпускникам нужно особо тщательно заботиться о своем здоровье. А их родителям - проконтролировать, чтобы ребенок хорошо высыпался и правильно питался.

- Почти четыре недели жить в состоянии экзаменов и волнения довольно сложно. Для себя я выработал пять простых правил, которые помогали еще в студенческие годы. Прежде всего, нужно обязательно выспаться, - советует Мажуга. - Желание прочитать все в последнюю ночь может обернутся катастрофой в день экзамена. Не менее важно правильно питаться: вечные перекусы и шоколадки негативно отразятся на здоровье.

Еще один совет от профессора РАН - не стоит внушать себе, что экзамен будет сложный. Нервное напряжение мешает концентрации, и ученик, заранее убедивший себя в том, что он не справится, обречен на неудачу.

Если волнение не отступает, следует переключить свое внимание на что-то другое. Очень помогают в этом случае дыхательные упражнения. А чтобы расслабиться и забыть о тревогах, можно заняться чем-то приятным, например, послушать любимую музыку или поиграть в компьютерные игры, советует ректор РХТУ.

Александр Мажуга - доктор химических наук, профессор РАН, ректор РХТУ им. Менделеева. В 2014 году защитил диссертацию и получил степень доктора химических наук. Александр Мажуга занимается нанохимией в области медицины, в частности, разрабатывает методы точной доставки лекарств с помощью различных наномолекул и лечения онкологии с помощью магнитных наночастиц. Входит в список 118 выдающихся молодых ученых мира. Александр Мажуга - автор более 250 научных статей.

Ранее ректор РХТУ рассказал о Программе поддержки университетов «Приоритет-2030», которая, по его мнению, позволит вывести отечественную науку на совершенно новый уровень. Как подчеркнул ученый, программа станет самым масштабным в истории современной России проектом господдержки университетов. Участие в ней примут не менее ста вузов. Планируется, что программа «Приоритет-2030» будет запущена уже до конца мая того года. Каждый из университетов-участников получит грант от 100 миллионов рублей. Эти средства высшие учебные заведения смогут использовать для перспективных исследований и научных разработок. По словам Александра Мажуги, проект позволит высшей школе войти в тесный контакт с реальным сектором экономики. Это благотворно скажется на финансировании исследовательских программ и позволит студентам плотнее общаться с будущими работодателями.