Доктор Румянцев: Изменение закона о трансплантации значительно улучшит результаты лечения онкологии

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова и основатель Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев на конгрессе «Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике». Фото: Александр ТРУШКИН.

Поправки в законе об охране здоровья граждан по трансплантации костного мозга и гемопоэтических клеток значительно улучшат результаты лечения онкологических больных, уверен главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев. Изменения в закон могут быть внесены и утверждены Государственной думой уже до конца весенней сессии.

- На конгрессе «Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике» выступали представители правительства РФ, которые сделали заявление, что в ближайшее время законодательство о здравоохранении будет изменено с точки зрения улучшения качества лечения больных, - отметил доктор Рогачев. - Эти изменения резко улучшат результаты лечения наших пациентов.

По словам академика РАН, в результате этих изменений врачебная работа будет проводиться на основании клинических рекомендаций, разрабатываемых профессиональным сообществом, «а не использовались бы так называемые медико-экономические стандарты, где в основе лежат деньги».

Конгресс «Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике» проходит с 27 по 29 мая в Центре имени Дмитрия Рогачева. Медицинский форум приурочен к десятилетию основания центра. В четверг, 27 мая на конгрессе выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она сообщила, что поправки в закон о трансплантации могут быть приняты до конца весенней сессии Государственной думы. Их утверждение позволит создать в России единый регистр доноров.

- Это очень важно, потому что это, наконец-таки отрегулирует все те процессы, которые есть в этом направлении, это позволит внести в жизнь еще очень много методов, - подчеркнула Татьяна Голикова.

Вице-премьер РФ поздравила руководство центра имени Дмитрия Рогачева с десятилетним юбилеем и отметила большой вклад основателя клиники Александра Румянцева и директора центра Галины Новичковой в совершенствование российского законодательства в сфере здравоохранения.

НМИЦ имени Дмитрия Рогачева - крупнейшая в Европе клиника детской гематологии, онкологии и иммунологии. Благодаря использованию передовых технологий врачам Центра удалось добиться лучших в мире результатов по числу выздоровевших пациентов. От рака здесь вылечивают 90% больных. Это не только крупнейший научно-исследовательский, но еще и образовательный центр: здесь проходят обучение врачи-онкологи из других регионов России. Специалисты центра делятся своими наработками и с иностранными коллегами.

С десятилетием коллектив Центра имени Дмитрия Рогачева поздравил Президент России Владимир Путин. Благодарственное письмо главы государства за вклад в развитие отечественной медицины основателю центра Александру Румянцеву вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.