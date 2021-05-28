Правозащитница Светлана Разворотнева предложила обеспечить каждый район Москвы бесплатными кружками

Светлана Разворотнева выступает за бесплатные кружки и секции для каждого московского ребенка. Фото: Екатерина БИБИКОВА.

Государство должно сделать дополнительное образование для детей бесплатным, считает известная правозащитница, член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева. Деньги, которые родители тратят на оплату занятий в кружках и секциях, должны компенсироваться из бюджета Москвы. Об этом Светлана Разворотнева заявила 28 мая во время флешмоба, устроенного горожанами в поддержку ее инициативы обеспечить каждый район столицы бесплатными спортивными центрами и бассейнами.

Активные горожане вышли на улицы столицы с плакатами в поддержку доступного образования и спорта. На плакатах они напечатали фотографии детских спортивных атрибутов — надувных кругов, боксерских перчаток, мячей и т. д. Надписи на плакатах гласили: «Вот и приплыли! В районе нет бесплатного бассейна!», «Утром бесплатные кружки, вечером умные дети», «Будут бесплатные инженерные кружки, построю крутой космический корабль», «Как тебе такое, Илон Маск?».

- Гарантировать досуг и занятость подрастающему поколению россиян, развить их здоровье и раскрыть потенциал – наша задача, - отметила Светлана Разворотнева. - Каждый район Москвы должен быть обеспечен бесплатными и современными культурно-досуговыми центрами, спортивными комплексами и бассейнами с хорошим преподавательским составом и всем необходимым инвентарем.

Правозащитница подчеркивает: занятия в кружках и секциях не должны бить по карману родителей, а будущее детей — зависеть от доходов их семей. Разворотнева уверена, что Москва может позволить себе ввести компенсации за занятия в детских кружках и секциях и оплачивать эту льготу родителям из столичного бюджета. В этом случае, считает правозащитница, Москва превратится в лучшую в России стартовую площадку для реализации потенциала школьников и студентов.

Член Общественной палаты также выступает за возвращение в московские школы бесплатной продленки и за оплату проезда школьников до места учебы. Кроме того, Разворотнева призывает власти столицы сделать летний отдых бесплатным для всех детей Москвы, компенсируя родителям стоимость путевок. Светлана Разворотнева предложила столичным властям разработать новый стандарт поддержки семей Москвы, в который вошли бы все эти социальные инициативы. Создание такого стандарта, по ее мнению, поможет улучшить демографию в столице. Предложение было сделано в ходе конференции "Семья – основа государства. Роль церкви и общественных организаций в развитии Национального проекта "Демография". Мероприятие прошло в рамках XXIХ Международных образовательных чтений, посвященных 800-летию Александра Невского.

- Я уверена, что демография нашей страны напрямую зависит от уровня и качества жизни российских семей, а также возможностей, которые мы предлагаем подрастающему поколению для их развития и самореализации. Будущее детей не должно зависеть от кошелька их родителей, - подчеркнула Разворотнева.