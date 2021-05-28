Доктор Елена Кац: «Программы благоустройства на востоке Москвы необходимо расширить»

Главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац встретилась с жителями района Новогиреево на празднике двора. Фото: Евгений ШУСТРОВ.

В Восточном округе столицы не хватает зон для активного спорта и отдыха, считает главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац. По ее мнению, столичным властям необходимо расширить программы по благоустройству в ВАО. На празднике двора района Новогиреево, состоявшемся 28 мая в парке на Зеленом проспекте, доктор Кац поговорила с местными жителями и рассказала, что она организовала опрос на тему благоустройства.

- Сегодня на востоке города не хватает благоустроенных зон для активного отдыха, спорта, и просто досуговых пространств с соответствующей инфраструктурой, - подчеркнула Елена Кац. – Программы благоустройства необходимо расширить. Поэтому меня очень интересует мнение самих людей: что необходимо сделать в наших районах, чтобы жители могли полноценно отдохнуть. Мы организуем отдельный опрос жителей на эту тему, проанализируем предложения и направим в префектуру.

Ранее Елена Кац уже выступила с рядом инициатив, направленных на благоустройство и комфорт жителей Восточного административного округа столица. Муниципальный депутат предложила реконструировать парк «Радуга», создав в нем зону для занятий активными видами спорта — с тренажерами и площадкой для скейтбордистов. Она также предложила дополнительно озеленить аллеи парка. Елена Кац особо отметила, что благоустройство московских парков необходимо проводить особенно бережно, чтобы не навредить редким и эндемичным растениям.

Кроме того, Елена Кац провела ряд встреч с жителями районов Восточного административного округа столицы, на которых она обсудила концепцию открытых школьных дворов, предложенную мэром Сергеем Собяниным. Этот проект позволит сделать пришкольные территории в Москве центрами притяжения общественной жизни микрорайонов, где жители могли бы собираться на культурные, спортивные или досуговые мероприятия. Депутат уверена, что единый стандарт открытого школьного двора можно применять как при благоустройстве уже существующих школ, так и при проектировании будущих зданий учебных учреждений.

- Сергей Семенович очень своевременно поднял эту тему. Как минимум, по вечерам, в выходные дни и в период каникул школьные дворы должны быть доступными для жителей, - считает Елена Кац. - Пришкольное пространство может и должно стать центром досугового, спортивного, культурного притяжения в микрорайоне.

Елена Кац также выдвинула ряд серьезных социальных предложений, которые могут стать существенной поддержкой для многодетных семей. В частности, муниципальный депутат предложила ввести городской материнский капитал и увеличить число мест в детских лагерях дневного пребывания, а также предоставить дополнительные полномочия родительским комитетам в процессе контроля за организацией питания в школьных столовых Москвы.