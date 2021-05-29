На выпускном в детском саду 4-летний мальчик рухнул в пруд Фото: "КП" Архив

В Новой Москве во время выпускного в детском саду четерхлетний малыш упал в пруд. Кроху спасла мама одного из гостей торжества.

Все случилось 26 мая. Выпускной в одном из детских садов решили отметить в загородном комплексе ТиНАО. На праздничное мероприятие собрались дети и родители.

Среди тех, кто пришел на праздник, был 4-летний братик одной из выпускниц.

Как стало известно сайту mk.ru, мальчик играл рядом с родителями, а когда пришло время выпускать в воздух воздушные шары, он бросился ловить их.

Ребенок оступился и рухнул в водоем. Кроха стал барахтаться в воде, пытаясь не утонуть.

На помощь пришла мама одного из детей, которая находила рядом. Она бросилась в воду и вытащила мальчика.

К счастью, его здоровью ничего не угрожает. Тем не менее, пострадавшего забрали в больницу и провели осмотр.

Ребенок растет в благополучной семье, на учете не состоит.