Инга Юмашева согласилась с инициативой Петра Толстого о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Депутат Государственной думы Инга Юмашева поддержала инициативу вице-спикера Госдумы Петра Толстого о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев. Фото: Александр ЧИКИН.

Депутат Государственной думы Инга Юмашева высказалась в поддержку инициативы Петра Толстого о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев. По ее мнению, принятие такого законопроекта благотворно скажется на демографической ситуации в России и перекроет «черный» рынок вывоза детей за границу.

- Считаю, что данная мера необходима, - отметила Инга Юмашева. - Приходится констатировать факт появления индустрии суррогатного материнства в «черной» и «серой» зоне. Государство не является полноценным регулятором: не владеет ситуацией, не контролирует целый сектор – рынок суррогатного материнства является «слепой зоной» для государства.

Юмашева подчеркнула: власти не в состоянии отследить судьбу детей, которых иностранцы вывозят из России, и неизвестно, как дальше складывается их жизнь.

- Дети, рожденные от суррогатных матерей в России, вывозятся в неизвестном направлении, и их судьбу невозможно отследить, – подчеркнула депутат Госдумы.

По ее словам, законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев нужно было принять уже давно. Для тех, кто собирается нарушить этот закон, необходимо предусмотреть уголовное наказание.

- На данный момент разработан законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранных граждан и о запрете рекламы суррогатного материнства. Считаю предложенное изменение в законодательстве взвешенными и своевременным, – высказалась Инга Юмашева.

Ранее вице-спикер Государственной думы Петр Толстой отметил криминальный характер услуг суррогатного материнства для зарубежных граждан. По его мнению, этот рынок – по сути скрытая торговля российскими детьми, которых продают заграничным заказчикам. Сегодня более 700 агентств в России предлагает услуги вывоза новорожденных, появившихся на свет с помощью сурмам. Общий объем рынка суррогатного материнства для иностранцев оценивается в миллиарды евро.

- Что мы точно сделаем – это, безусловно, запретим продажу детей иностранцам под предлогом суррогатного материнства, – пообещал Петр Толстой.

Ранее вице-спикер Госдумы высказался в поддержку «нулевой» ипотеки. Петр Толстой уверен, что государству необходимо ввести ипотеку с нулевыми процентами для семей с тремя и более детьми. По мнению парламентария, эта перспектива вполне реальна. В апреле этого года Петр Толстой возглавил рабочую группу по формированию мер поддержки для родителей с тремя и более детьми. Главная цель ее деятельности — разработать программу, которая в перспективе поможет России выбраться из демографической ямы. Рабочая группа была сформирована для исполнения задач, поставленных в Послании президента Владимира Путина Федеральному Собранию в части поддержки многодетных семей и семей с детьми. Речь идет о мерах помощи молодым родителям, выплатах для беременных женщин, поддержке семей с детьми с низким уровнем дохода и т. д. Принять пакет законов предполагается до конца весенней сессии Государственной Думы.