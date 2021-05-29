В Госдуме поддержали инициативу депутата Романа Романенко о помощи молодёжи в трудоустройстве

Роман Романенко предложил выдавать каждому выпускнику вместе с дипломом сертификат на 100 тысяч рублей. Фото: Иван СТЕПАНОВ.

Предложение депутата Госдумы, Героя России Романа Романенко о введении специальных сертификатов на первое трудоустройство выпускников вузов и средне-специальных учебных заведений поддержала председатель подкомитета по делам молодёжи Наталья Кувшинова. По ее мнению, эта инициатива особенно важна сейчас, во время пандемии, когда рынок труда переживает кризис, и вчерашним студентам трудно найти себе работу. Роман Романенко и Наталья Кувшинова провели встречу, во время которой обсудили перспективы введения сертификатов.

По статистике Минтруда России, за минувший год число безработных выпускников вузов и средне-специальных образовательных учреждений выросло на 30% по сравнению с показателями на 1 апреля 2020 года. Романенко уверен, что существенной мерой поддержки молодых специалистов станет сертификат на 100 тысяч рублей, который можно выдавать каждому выпускнику одновременно с дипломом.

- Работодатели всегда с неохотой брали молодых специалистов. Но нынешняя ситуация усугубилась последствиями пандемииа. В качестве одной из мер я предложил выдавать выпускникам вузов и ссузов вместе с дипломом сертификат на 100 тысяч рублей в качестве компенсации работодателю части расходов по уплате страховых взносов за этого работника. Инициатива уже нашла поддержку в Минтруде, - рассказал Романенко.

Председатель подкомитета по делам молодёжи Наталья Кувшинова считает, что введение сертификатов поможет решить проблему безработицы среди выпускников.

- В конце прошлого года был принят федеральный закон «О молодёжной политике в Российской Федерации», в котором в числе прочих закрепляется понятие «молодой специалист». Уже тогда мы говорили о продолжении работы по совершенствованию нормативной базы в этой части. И инициатива о поддержке выпускников в их трудоустройстве - важный механизм получения первого рабочего места, - отметила Наталья Кувшинова. - Считаю, что выплата, которая позволит частично компенсировать уплату страховых взносов на молодого специалиста, может стать одним из стимулов для работодателей.

О том, что работодатели с неохотой берут вчерашних выпускников, свидетельствует исследование, проведенное сервисом «Работа.ру» в марте 2021 года. Опрос проводился среди топ-менеджеров и HR-директоров российских компаний. В итоге 37% опрошенных руководителей заявили, что не хотят нанимать на работу молодых специалистов из-за того, что у них нет опыта работы. Еще 33% начальников не готовы предоставлять молодежи рабочие места из-за недостатка рабочих навыков. И только 13% представителей предприятий сообщили, что готовы принять на работу молодых людей от 18 до 24 лет.

Роман Романенко подчеркивает: у выпускников уходит на адаптацию на новом рабочем месте гораздо больше времени, чем у более опытных сотрудников.

- Моё предложение – помощь, в первую очередь, работодателю, который вынужден нести расходы на сотрудника, который ещё не в полной мере выполняет все свои рабочие обязанности, - заявил депутат Госдумы.