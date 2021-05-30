Доктор Елена Кац выступила за расширение возможностей для активного досуга на востоке Москвы

С предложением благоустроить больше досуговых площадок Елена Кац выступила на благотворительной ярмарке, которая прошла в районе Ивановское. Фото: Дарья СОРОКИНА.

Главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац призвала городские власти обратить внимание на качество благоустройства зон для активного отдыха на востоке Москвы. По ее мнению, в ВАО не хватает хорошо оборудованных площадок, где москвичи могли бы общаться, гулять, заниматься спортом или активным отдыхом. С предложением благоустроить больше досуговых площадок Елена Кац выступила на благотворительной ярмарке, которая прошла в районе Ивановское.

- Подобные мероприятия ценны не только в плане благотворительности. Люди хотят чаще встречаться, общаться, вместе проводить досуг, - подчеркнула Елена Кац. - В округе для этого есть площадки, однако не все они в достаточной степени благоустроены, есть вопросы по инфраструктуре, по соответствию потребностям разных категорий населения. Необходимо увеличить возможности для полноценного досуга всех жителей.

Мероприятие в районе Ивановское было приурочено к Международному дню соседей. На ярмарке продавались изделия мастеров прикладного искусства и рукоделия. Все собранные от продажи деньги перечислят на поддержку благотворительного проекта «Детские деревни - SOS».

Сейчас муниципальный депутат Елена Кац разрабатывает программу развития досуговой инфраструктуры Восточного административного округа. В него будут включены предложения по расширению городской программы «Московское долголетие», инициатива по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Молдагуловой и другие мероприятия. В частности, доктор Кац предложила реконструировать парк «Радуга», создав в нем зону для занятий активными видами спорта — с тренажерами и площадкой для скейтбордистов. Она также предлагает дополнительно озеленить аллеи парка.

Кроме того, Елена Кац провела ряд встреч с жителями районов Восточного административного округа столицы, на которых она обсудила концепцию открытых школьных дворов, предложенную мэром Сергеем Собяниным. Этот проект позволит сделать пришкольные территории в Москве центрами притяжения общественной жизни микрорайонов, где жители могли бы собираться на культурные, спортивные или досуговые мероприятия. Депутат уверена, что единый стандарт открытого школьного двора можно применять как при благоустройстве уже существующих школ, так и при проектировании будущих зданий учебных учреждений.

- Сергей Семенович очень своевременно поднял эту тему. Как минимум, по вечерам, в выходные дни и в период каникул школьные дворы должны быть доступными для жителей, - считает Елена Кац. - Пришкольное пространство может и должно стать центром досугового, спортивного, культурного притяжения в микрорайоне.