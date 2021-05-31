Ботаническую улицу реконструируют в Москве

В Москве реконструируют участок Ботанической улицы. Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве планируется реконструировать участок Ботанической улицы. Работы пройдут на участке от улицы Академика Королева до развязки на улице Комдива Орлова протяженностью примерно три километра. Об этом рассказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

Княжевская добавила, что реконструкция поможет улучшить пропускную способность на указанном отрезке.

«Реконструкция участка Ботанической улицы позволит улучшить пропускную способность на этом участке за счет расширения проезжей части. После реконструкции проезжая часть будет увеличена с 10 до 14 метров», - цитирует председателя комитета РИАМО.

Юлиана Княжевская добавила, что дорога станет четырехполосной. Кроме того, на ней появятся новые остановки общественного транспорта и пешеходные переходы.

Также в рамках проекта на участке от станции Останкино МЦД-3 до Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН будет проложена новая велодорожка, пишет Москва 24 со ссылкой на mos.ru.