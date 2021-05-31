Анатолий Вассерман считает, что нужно увеличить долю вопросов ЕГЭ, проверяющих понимание материала

Известный эрудит Анатолий Вассерман считает, что в ЕГЭ увеличить долю экзаменов, которые бы проверяли понимание материала. Фото из личного архива Анатолия Вассермана.

В России 31 мая стартовали Единые государственные экзамены: сегодня одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ по литературе, географии и химии. Известный эрудит и аналитик Анатолий Вассерман считает, что экзамены необходимо усовершенствовать. По его мнению, в ЕГЭ увеличить долю вопросов, которые бы проверяли понимание материала, и сократить те, которые направлены на простое зазубривание фактов.

Эксперт считает, что основной недостаток современного образования в том, что оно не дает школьникам представление о целостной картине мира.

- Менять надо прежде всего саму цель образования. Вернуться к той цели, которая хотя и не провозглашалась, но подразумевалась на протяжении большей части нашей истории образования в целом, а именно – к формированию целостной картины мира, - уверен Анатолий Вассерман. - Что касается ЕГЭ, то нужно сократить долю вопросов на чистое знание, не говоря уже об «угадайках», а всемерно наращивать долю вопросов, проверяющих понимание материала. Для того, чтобы улучшить качество самого ЕГЭ следует обратиться к экспертам.

Аналитик привел в пример советское образование, которое считалось одним из лучших в мире. Система обучения в СССР была качественной, многоуровневой и тщательно выстроенной, от школьной скамьи до передовых научных институтов.

- А сейчас, начиная с той самой школьной парты, с ЕГЭ наше общество превращают в «знающих потребителей», а не «понимающих производителей» собственных благ, - подчеркнул аналитик. - ЕГЭ — это дорога к потере самостоятельности, а в более глобальном смысле - экономического суверенитета.

В России в этом году сдают ЕГЭ более 724 тысяч человек, из них 630 тысяч – это выпускники 2021 года. По всей стране сегодня открылись 5,8 тысяч пунктов, ЕГЭ по литературе, географии и химии сдают около 184 тысяч учащихся. Больше всего выпускников сдают химию – около 90 тысяч школьников по всей стране. Экзамен по литературе решили пройти 60 человек, и около 20 тысяч человек сдают географию. Госэкзамены продлятся до 25 июня –в этот день школьники будут сдавать последний экзамен, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

Ранее Анатолий Вассерман заявил, что студенты должны получать стипендии не ниже прожиточного минимума. Знаменитый эрудит обратился с открытым письмом к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, руководителю Совета Федерации Валентине Матвиенко и главе Госдумы Вячеславу Володину. В своем послании Вассерман подчеркнул: увеличение финансирования молодых ученых поддержит учащихся и, в перспективе, остановит печальную тенденцию «утечки мозгов» из России на Запад.

- Важно поощрять интеллектуальный труд, поддерживать научные, инженерные и технические специальности. Остановить «утечку мозгов», тем более что уже сейчас основная масса выезжающих за рубеж надеется вернуться на родину и на ней применять полученный опыт, - отметил Вассерман.