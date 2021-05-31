Светлана Разворотнева передала мебель многодетной семье, потерявшей имущество в пожаре

Новую мебель для погорельцев собрали неравнодушные жители района по инициативе члена Общественной палаты РФ, правозащитницы Светланы Разворотневой. Фото: Екатерина БИБИКОВА.

Многодетная семья Лыковых из столичного района Печатники в одночасье лишилась всего имущества. Все вещи родителей и их детей (семья состоит из девяти человек) сгорели во время пожара в феврале этого года. Квартира погорельцев оказалась непригодной для проживания. Силами управы в ней сделали ремонт. А мебель и другие необходимые вещи для них собрали неравнодушные жители района по инициативе члена Общественной палаты РФ, правозащитницы Светланы Разворотневой. 31 мая собранную москвичами помощь - кухонную мебель, кроватки, матрасы и кресла для детей - передали погорельцам.

- Несчастье может постучать в любую дверь и очень страшно, когда беда приходит к маленьким детям. Наш долг – помочь им, протянуть руку помощи, сделать все возможное для их комфортной жизни, - отметила Светлана Разворотнева. - Поэтому мы с единомышленниками решили помочь этой семье.

Пока в квартире шел ремонт, семью Лыковых приютил филиал «Надежда» ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям». Помощь многодетным родителям, оказавшимся в трудной ситуации, также оказала районная служба социальной поддержки. Но семья остро нуждалась в новой мебели. По словам бабушки Юлии Лыковой, в первую очередь нужны были столы и кровати: четверо ее внуков — школьники, и им негде было делать уроки. По инициативе Светланы Разворотневой жители района собрали самые необходимые предметы мебели и передали их Лыковым.

Ранее Светлана Разворотнева предложила обеспечить каждый район Москвы бесплатными кружками. Государство должно сделать дополнительное образование для детей бесплатным, считает известная правозащитница. Деньги, которые родители тратят на оплату занятий в кружках и секциях, должны компенсироваться из бюджета Москвы. Член Общественной палаты РФ подчеркивает: занятия в кружках и секциях не должны бить по карману родителей, а будущее детей — зависеть от доходов их семей. Разворотнева уверена, что столица может позволить себе ввести компенсации за занятия в детских кружках и секциях и оплачивать эту льготу родителям из столичного бюджета. В этом случае, считает правозащитница, Москва превратится в лучшую в России стартовую площадку для реализации потенциала школьников и студентов.

Член Общественной палаты также выступает за возвращение в московские школы бесплатной продленки и за оплату проезда школьников до места учебы. Кроме того, Разворотнева призывает власти столицы сделать летний отдых бесплатным для всех детей Москвы, компенсируя родителям стоимость путевок. Светлана Разворотнева предложила столичным властям разработать новый стандарт поддержки семей Москвы, в который вошли бы все эти социальные инициативы. Создание такого стандарта, по ее мнению, поможет улучшить демографию в столице. Предложение было сделано в ходе конференции "Семья – основа государства. Роль церкви и общественных организаций в развитии Национального проекта "Демография".