Светлана Разворотнева передала мебель многодетной семье, потерявшей имущество в пожаре

Многодетная семья Лыковых из столичного района Печатники в одночасье лишилась всего имущества. Все вещи родителей и их детей (семья состоит из девяти человек) сгорели во время пожара в феврале этого года. Квартира погорельцев оказалась непригодной для проживания. Силами управы в ней сделали ремонт. А мебель и другие необходимые вещи для них собрали неравнодушные жители района по инициативе члена Общественной палаты РФ, правозащитницы Светланы Разворотневой. 31 мая собранную москвичами помощь - кухонную мебель, кроватки, матрасы и кресла для детей - передали погорельцам.

- Несчастье может постучать в любую дверь и очень страшно, когда беда приходит к маленьким детям. Наш долг – помочь им, протянуть руку помощи, сделать все возможное для их комфортной жизни, - отметила Светлана Разворотнева. - Поэтому мы с единомышленниками решили помочь этой семье.

Пока в квартире шел ремонт, семью Лыковых приютил филиал «Надежда» ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям». Помощь многодетным родителям, оказавшимся в трудной ситуации, также оказала районная служба социальной поддержки. Но семья остро нуждалась в новой мебели. По словам бабушки Юлии Лыковой, в первую очередь нужны были столы и кровати: четверо ее внуков — школьники, и им негде было делать уроки. По инициативе Светланы Разворотневой жители района собрали самые необходимые предметы мебели и передали их Лыковым.