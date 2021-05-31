Доктор Елена Кац проверила свое здоровье в павильоне "Здоровая Москва". Фото: Дарья СОРОКИНА.

Проект «Здоровая Москва» должен совершенствоваться с учетом мнения москвичей, считает муниципальный депутат Елена Кац. Главный врач детской городской поликлиники № 7 решила на собственном опыте проверить качество обслуживания в павильонах здоровья и прошла обследование у своих коллег в парке на Зеленом проспекте столичного района Новогиреево.

- Как врач, я могу заверить москвичей, что в павильоне «Здоровая Москва» можно пройти полноценную, качественную проверку здоровья, - отметила Елена Кац. – Набор обследований зависит от пола и возраста человека, и он больше, чем в федеральной программе диспансеризации.

Важной составляющей медицинских услуг в павильонах «Здоровая Москва» является профилактика коронавируса.

- Что особенно важно, здесь можно сделать вакцинацию от коронавирусной инфекции, - отметила доктор Кац.

По ее словам, любое, даже успешное начинание, тем не менее, должно совершенствоваться к лучшему. В ближайшее время депутат пообещала запустить анкетирование, которое поможет понять, чего не хватает пациентам павильонов «Здоровая Москва».

- В ближайшее время мы запустим опрос жителей Восточного административного округа, чтобы узнать их мнение о работе «павильонов здоровья». После анализа ответов передадим результаты в Департамент здравоохранения города Москвы, - рассказала Елена Кац.

Главный врач детской городской поликлиники № 7 напомнила, что результаты обследования заносятся в электронную медицинскую карту пациента. В случае, если доктора при обследовании обнаружат отклонения в здоровье, они свяжутся с пациентом и запишут его в поликлинику по месту жительства. Врачи телемедицинского центра курируют пациента до полного завершения обследования, постановки диагноза и назначения лечения.

В рамках проекта «Здоровая Москва» в парках и скверах города сегодня работают более 40 павильонов. Диспансеризацию в них со дня старта проекта прошли более 7 тысяч москвичей. Горожане могут пройти до десяти исследований, выявляющих наиболее опасные заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы, а также сахарный диабет и онкологические новообразования. Всего за час врачи сделают общий анализ крови, проверят на сахар и холестерин, померяют давление, проведут электрокардиографию и определят индекс массы тела.

Ранее Елена Кац выдвинула несколько инициатив в сфере столичного здравоохранения. Главврач детской поликлиники предлагает укомплектовать все филиалы поликлиник штатом профильных специалистов. Доктор Кац также настаивает на более тщательном контроле за психологическим и физическим состоянием школьников. Она считает необходимым проводить занятия учеников с логопедом и психологом непосредственно в образовательном учреждении.