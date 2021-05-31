Названы победители праймериз «Единой России» в Москве

Московское отделение «Единой России» подвело итоги праймериз партии в столице. Результаты голосования были оглашены 31 мая во время XXV конференции «Единой России».

- Рад отметить, что предварительное голосование вызвало огромный интерес среди кандидатов, - прокомментировал итоги праймериз экс-секретарь Московского городского реготделения партии «Единая Россия» Андрей Метельский. - О своем желании заявило 549 человек. В реальности заявок было гораздо больше - почти 600, так как часть кандидатов подавали несколько заявлений. Оргкомитет зарегистрировал 425 человек.

Метельский сообщил, что 31 мая на заседании регионального организационного комитета были подведены итоги предварительного голосования «Единой России». За кандидатов, выдвинутых по списку одномандатных округов с последующим выдвижением в Госдуму, отдали свои голоса более 473 тысяч избирателей. По его словам, явка составила более 6 процентов. «Я считаю, что это достойное продолжение внутрипартийного голосования», - отметил единоросс.

Андрей Метельский также сообщил итоги голосования по партийному списку. По его словам, в тройку лидеров по Москве вошли Марьяна Лысенко, Петр Толстой и Владимир Ресин.

- Коллеги, можно долго и много говорить о внутрипартийном голосовании, но я думаю, что всех кандидатов, победивших на внутрипартийном голосовании, утвердит съезд партии, который пройдет 19 июня. Именно они будут представлять на сентябрьских выборах «Единую Россию, - подчеркнул Метельский.

Напомним, ранее секретарем Московского городского регионального отделения партии был избран вице-спикер Государственной думы, член высшего совета «Единой России» Петр Толстой.