Три с половиной тысячи случаев укусов клещей зарегистрировали с начала сезона в Подмосковье

В Подмосковье зарегистрировали более 3,5 тыс. укусов клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

С начала сезона в Московской области зарегистрировали уже более трех с половиной тысяч укусов клещей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в регионе было зафиксировано 3 502 случая, в том числе 887 среди несовершеннолетних. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период было зафиксировано почти на треть случаев меньше – только 2 761 случай, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, что против клещевого энцефалита в регионе привились более трех тысяч человек, полторы тысячи из которых дети. Также в регионе идет обработка территорий акарицидными средствами.

Чтобы защитить себя от укусов паразитов специалисты рекомендуют обрабатывать одежду репеллентами перед поездками на природу. При этом делать это следует заранее, чтобы средство успело впитаться в ткань, передает телеканал "360".

Напомним, ранее также сообщалось, что с начала года клещи покусали порядка двух тысяч домашних животных. Специалисты предупреждают, что в особой зоне риска находятся собаки, так как клещи являются переносчиками пироплазмоза, пишет РИАМО.