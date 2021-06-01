Вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал региональные власти проконтролировать организацию летнего отдыха детей

В День защиты детей Петр Толстой обратился к руководителям регионов с просьбой приложить все усилия для того, чтобы летние каникулы для ребят стали полезными, интересными и безопасными. Фото: Александр ЧИКИН.

Региональным властям необходимо как можно тщательнее организовать детский летний отдых, отметил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В День защиты детей парламентарий обратился к руководителям регионов с просьбой приложить все усилия для того, чтобы летние каникулы для ребят стали полезными, интересными и безопасными. Толстой подчеркнул, что забота о здоровье юных россиян является одним из главных приоритетов государства.

- Для государства тема воспитания детей, их становления, здоровья, обучения является ключевой. Это лето будет не совсем обычным – вы знаете, что из-за ситуации с коронавирусом границы многих государств закрыты. Значит, наши дети будут отдыхать дома, в Крыму, в Краснодарском крае и других регионах. Позади у них непростой учебный год, и наша общая задача – сделать так, чтобы школьники смогли как следует восстановиться, – отметил вице-спикер Госдумы.

Петр Толстой призвал обратить особое внимание на организацию отдыха детей из малообеспеченных семей. Он также считает важным проконтролировать обеспечение безопасности в местах детского отдыха. В этом году, по данным Министерства просвещения РФ, во время летних каникул на отдых отправятся почти 4 миллиона детей. Юных отдыхающих примут почти 38 тысяч лагерей, пансионатов и санаториев.

- Самое главное для родителей – чтобы их дети были в безопасности, и чтобы они интересно, с пользой проводили время, – считает депутат.

В День защиты детей Петр Толстой поблагодарил некоммерческие организации и волонтеров, которые отдают свои силы и время на решение проблем семей с детьми.