Космонавт Роман Романенко: QR-коды на памятниках сделают историческое наследие более привлекательным для молодёжи

Депутат Госдумы Роман Романенко считает QR-коды важной частью работы по увековечиванию исторической памяти. То, что их будут наносить на памятники Великой Отечественной войны, позволит молодежи в доступном формате узнавать больше информации о памятных местах и событиях. Об этом летчик-космонавт, Герой России сообщил журналистам, комментируя принятый Госдумой законопроект.

Депутаты 1 июня одобрили в первом чтении проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества и защиту исторической памяти». В частности, законопроект разрешает нанесение на памятники Великой Отечественной войны QR-кодов. Сканируя их с помощью мобильных телефонов, можно открывать в Интернете страницы с подробной информацией о героях и событиях, которым они посвящены.

- Использование прогрессивных интернет-технологий и сервисов – непременное условие развития современной личности и общества в целом. Рассмотренный сегодня законопроект предполагает новый формат информирования граждан о местах, событиях и людях, в честь которых воздвигнут тот или иной монумент, - отметил Роман Романенко. - Уверен, предлагаемая мера сделает историческое наследие более привлекательным для молодёжи.