Доктор Румянцев назвал дату открытия корпуса ядерной медицины в центре им. Д.Рогачева

Новый корпус ядерной медицины в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева будет открыт к 1 июня 2022 года. Об этом сообщил основатель центра, главный детский онколог-гематолог, академик РАН Александр Румянцев. Доктор Румянцев рассказал, что центр ядерной медицины позволит проводить сложные высокоточные исследования. Также в корпусе разместится отделение для пациентов с опухолями головного мозга и операционная для проведения операций на голове и шее.

- Сейчас на территории Центра строится корпус ядерной медицины для детей. Он будет сдан, как мы думаем, 1 июня будущего года. Уже ведутся отделочные работы, - сообщил академик РАН.

В новом корпусе будет установлен циклотрон с производством радионуклидов, который позволит проводить специальные исследования, в том числе позитронно-эмиссионную микроскопию.

- В корпусе будет специализированное отделение нейроонкологии для пациентов с опухолями головного мозга, специализированная операционная для операций на голове и шее, - сообщил доктор Румянцев. - Кроме того, там будет создан сертифицированный центр клеточных технологий, который позволит тиражировать наши наработки по всей стране.