Светлана Разворотнева передала подарки детям онкологического центра имени Н.Н. Блохина

Руководитель АНО «Центр защиты прав москвичей», член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева поздравила жителей столицы с Днем защиты детей, посетив несколько мероприятий, посвященных этому празднику.

Вместе с добровольцами «Единой России» Светлана Разворотнева привезла подарки юным пациентам Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина. Приятные сюрпризы помогут детям хотя бы ненадолго отвлечься от больничных будней и скрасят малышам пребывание в стенах клиники.

Подарки для маленьких пациентов собрали жители Южного административного округа Москвы. По инициативе местного отделения партии «Единая Россия» здесь проводится благотворительная акция поддержки детей с онкологическими заболеваниями «Коробка храбрости». Раз в три месяца жители округа вместе с депутатами Мосгордумы, муниципальными депутатами и общественными деятелями собирают игрушки и передают их в онкологический центр. Специально для маленьких пациентов в этот раз подобрали подарки, являющиеся безопасными для детей с ослабленным иммунитетом. Самые маленькие участники благотворительной акции - семилетняя Александра и девятилетний Максимилиан из школы № 1569 сами скопили деньги для того, чтобы купить сюрпризы для онкобольных ребятишек.

- Надеемся, что эти игрушки помогут ребятам отвлечься от тягот болезненного процесса лечения и напомнят им, что очень многие люди думают о них и желают им скорейшего выздоровления и счастья, - отметила Светлана Разворотнева, передавая в онкоцентр «Коробку храбрости».