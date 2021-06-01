Доктор Елена Кац предложила увеличить количество детских кружков и секций на востоке Москвы

В Восточном административном округе Москвы необходимо увеличить число бесплатных детских кружков и секций, считает главный врач детской городской поликлиники № 7, координатор «Совета матерей ВАО» Елена Кац. Встретившись с жителями района Вешняки на мероприятии, посвященном Международному Дню защиты детей, доктор Кац вручила родителям школьников и дошкольников специальный буклет, рассказывающий о возможностях для для внешкольного развития детей в восточных районах столицы.

- Духовное и физическое развитие ребенка вне школы – одна из важнейших задач воспитания. Для этого в Москве существует достаточно много кружков, спортивных секций, объединений по интересам. Но не у всех родителей достаточно информации о том, куда можно записать детей, - подчеркнула Елена Кац. - Чтобы восполнить этот пробел, мы специально к празднику подготовили информационный буклет для тех, кто живет в Восточном округе. Надеюсь, что он будет полезен родителям. А мы, в свою очередь, будем работать над тем, чтобы стало больше бесплатных кружков и секций.