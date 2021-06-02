Ректор РХТУ Мажуга назвал Москву лучшим городом для ранней профориентации детей

Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга считает Москву лучшим городом для ранней профориентации детей. Фото: Данил ГОЛОВКИН.

Во время летних каникул 10 детских технопарков в Москве предлагают школьникам пройти разнообразные курсы и образовательные смены, сообщил ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга. На встрече с жителями Северо-западного округа столицы руководитель одного из крупнейших федеральных вузов отметил: Москву сегодня можно с полным правом назвать мегаполисом, где есть все для ранней профориентации детей

- Ранняя профориентация не заканчивается за порогом школы, не прерывается на каникулы, а продолжается постоянно, поскольку также постоянно ребенок познает мир, - подчеркнул Александр Мажуга. - Именно поэтому очень важно сделать так, чтобы каждый ребенок имел возможность погрузиться в научную или творческую среду. И в Москве созданы для этого все условия: этим летом 10 столичных технопарков ждут юных москвичей на курсы и образовательные смены.

Главным плюсом ранней профориентации Мажуга считает возможность познакомиться с разными специальностями и выбрать собственную траекторию развития. В этом детям помогают не только педагоги и родители, но и личный опыт — погружение в мир технологий и разработок, который школьникам предлагают технопарки и разнообразные пространства для творчества.

- Современным детям нужны условия, которые помогут раскрыть их таланты, заинтересуют той или иной областью знаний, научат достигать целей и добиваться успеха, - подчеркнул ректор РХТУ. - Креативная среда, созданная в столице, как раз и является комфортным местом, где можно продолжать изучать мир, находя что-то интересное для себя.

На каникулах юные москвичи смогут выбрать интересные для себя занятия и мастер-классы: от робототехники и программирования до 3D-проектирования и промышленного дизайна.

Ранее Александр Мажуга заявил, что для научного прорыва России необходимо как можно раньше начинать готовить профессиональные кадры. Развивать интерес к науке следует еще в раннем детстве. В этом поможет профориентация, начинать которую необходимо еще в младшей школе. Александр Мажуга подчеркивает: сегодня в Москве для развития программ профориентации есть все необходимые условия. Школы плотно работают с университетами и другими высшими учебными заведениями. Большое внимание развивающим программам уделяет Департамент образования и науки Москвы. Благодаря специальным образовательным проектам дети имеют возможность выбирать для себя инженерные, академические или медицинские классы.

Александр Мажуга - доктор химических наук, профессор РАН, заведующий лабораторией химического факультета МГУ им. Ломоносова, ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева. Опубликовал более 140 научных работ в высокорейтинговых научных журналах, входит в список 118 выдающихся молодых ученых мира. Сейчас занимается нанохимией в области медицины, в частности, разрабатывает методы лечения онкологии с помощью наночастиц.