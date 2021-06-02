Баженов потребовал наказывать операторов связи, содействующих аферистам

«Во-первых, необходимо установить жесткий контроль за распространением программ паразитного содержания в интернете, которые позволяют подменять номера во время звонков. Во-вторых, необходимо ужесточить контроль за продажей телефонных номеров строго по паспорту пользователя. Таким образом мы сможем контролировать и иметь личные данные любого человека, совершившего мошеннические действия», - заявил Тимофей Баженов.

По словам телеведущего, внедрение Системы учета и анализа телефонного мошенничества поможет выявлять сотовых операторов, которые предоставляют аферистам технические ресурсы телефонной связи и таким образом содействуют обману россиян. «Я считаю, это будет адекватным ответом со стороны банков и государства на волну кибермошенничества», – добавил он.

Также он пояснил, что помимо жёстких санкций для операторов связи, которые допускают возможность звонков абонентам с подставных номеров, требуется сформировать реальную статистическую базу данных по обманным звонкам.

По его словам, в стране не существует механизма, который производит системный анализ входящих звонков на телефоны россиян с фальшивых номеров.

«Мне известно, что звонки от аферистов зачастую позволяют совершать небольшие сотовые компании. Таких игроков в сфере сотовых и интернет коммуникаций под сотню или больше. К сожалению, у Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере («ФинЦерта») банков России нет полномочий для запроса информации о подозрительных звонках у операторов связи», – добавил Тимофей Баженов.

Тележурналист убеждён, что система учета и анализа случаев телефонного мошенничества должна работать под контролем Министерства внутренних дел и Роскомнадзора. По закону операторы телефонной связи обязаны отвечать на их запросы.