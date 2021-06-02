Инициативу правозащитницы Разворотневой сделать секции для детей бесплатными поддержал олимпийский чемпион Олег Саитов

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов считает важной инициативу Светланы Разворотневой. Фото: пресс-служба Федерации бокса России.

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов считает важной инициативу члена Общественной палаты РФ Светланы Разворотневой, предлагающей сделать все секции и кружки бесплатными для детей. Прославленный спортсмен поддержал правозащитницу, отметив, что у юных спортсменов должен быть выбор и возможность развиваться.

Светлана Разворотнева выдвинула предложение компенсировать родителям стоимость обучения в кружках и секция. Как заявила правозащитница, спортивные занятия должны стать доступными для детей в любом регионе нашей страны и не зависеть от размера доходов семьи. Ее идею одобрил двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов.

- В наше время, когда я начинал заниматься спортом, все секции были бесплатными. Поэтому у меня была возможность ходить ни в одну спортивную секцию, а сразу в несколько, выбирать из возможных видов спорта тот, к которому лежит душа и есть способности, - отметил именитый боксер. - В бокс я пришел в восемь лет, до этого занимался плаваньем, футболом, хоккеем и борьбой. Именно потому, что у меня был выбор, возможность искать себя в спорте в разных направлениях, я нашел себя в боксе. Безусловно, это - судьба.

Прославленный чемпион уверен: сегодня, когда большинство кружков и секций платные, далеко не у всех родителей есть возможность оплачивать своему ребенку спортивные занятия. Но именно такие дети, как правило, добиваются лучших результатов, потому что они оказываются более мотивированными и целеустремленными.

Олег Саитов - трёхкратный чемпион России, двукратный Олимпийский чемпион (в 1996 году и в 2000 году), двукратный чемпион Европы, чемпион мира (1997 год), Заслуженный мастер спорта России. Первый российский боксер, ставший и чемпионом мира и Олимпийским чемпионом.

Помимо бесплатных кружков и секций член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева также выступает за возвращение в московские школы бесплатной продленки и за оплату проезда школьников до места учебы. Кроме того, Разворотнева призывает власти столицы сделать летний отдых бесплатным для всех детей Москвы, компенсируя родителям стоимость путевок. Светлана Разворотнева предложила столичным властям разработать новый стандарт поддержки семей Москвы, в который вошли бы все эти социальные инициативы. Создание такого стандарта, по ее мнению, поможет улучшить демографию в столице. Предложение было сделано в ходе конференции "Семья – основа государства. Роль церкви и общественных организаций в развитии Национального проекта "Демография".

- Я уверена, что демография нашей страны напрямую зависит от уровня и качества жизни российских семей, а также возможностей, которые мы предлагаем подрастающему поколению для их развития и самореализации. Будущее детей не должно зависеть от кошелька их родителей, - подчеркнула Разворотнева.