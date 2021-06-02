Депутат Дмитрий Саблин: Первая в Западном округе инклюзивная спортплощадка появится в Солнцево

Депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин рассказал о новой инклюзивной площадке в районе Солнцево. Фото: Виктор КИБУС.

В столичном районе Солнцево появится первая в Западном округе инклюзивная игровая и спортивная площадка. Она будет построена в парке 60-летия Октября. Площадку специально спроектируют и адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом 2 июня сообщил депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин.

Сейчас в районе Солнцево живут 352 ребенка с инвалидностью. Их активные родители и другие неравнодушные жители округа переживают, что ребятам негде играть и заниматься спортом. Они обратились к депутату с просьбой помочь им в строительстве такой площадки.

- На одном из приемов ко мне обратились сразу 20 семей из Солнцево. Лидер этой инициативной группы, председатель общественной организации инвалидов детства Екатерина Коксенова поделилась, что родители уже не первый год мечтают о такой площадке, куда могли бы приезжать и приходить ребята не только из Солнцево, но и соседних районов, - рассказал Дмитрий Саблин. - Я задался целью исполнить эту мечту, провел серию встреч с правительством Москвы, со строителями.

Во время встречи с активистами района депутат сообщил им хорошую новость: площадка будет построена, необходимые средства для этого нашлись.

Главное отличие инклюзивных игровых и спортивных площадок от обычных в том, что при проектировании в них закладываются игровые комплексы с гораздо большими габаритами. Это делается специально для того, чтобы на площадках могли свободно развернуться инвалидные коляски. Кроме того, вместо лестниц такие площадки оснащаются пандусами, а также оборудуются дополнительными перилами для безопасного въезда. Качели и карусели на таких площадках тоже делаются особенными: вместо обычных сидений на них часто устанавливаются площадки, на которые может заезжать коляска. И, наконец, все тактильные элементы размещены на доступной высоте.

– Такими площадками могут пользоваться как дети с инвалидностью, так и обычные ребята, – отмечает Дмитрий Саблин. – И это замечательно, потому что во время игры дети просто перестают обращать внимание на разницу в состоянии здоровья. Делать людей счастливыми – это лучшее вложение сил. И это путь, благодаря которому мы гарантируем развитие нашего общества.