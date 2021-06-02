Политологи: При помощи Толстого «Единая Россия» попробует завоевать в Москве все мандаты

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31 мая на конференции Московского городского регионально отделения (МГРО) «Единой России» было принято решение о назначении Петра Толстого на должность секретаря регионального отделения партии. На этом посту он сменил Андрея Метельского.

Политологи оценили решение о назначении и назвали сильные стороны нового секретаря МГРО.

По мнению экспертов, подобные кадровые перестановки, в первую очередь, скажутся на имидже партии. В политический кругах Петр Толстой - личность очень известная. Это человек с богатым опытом, сильный профессионал и грамотный политик.

- Он государственник, человек, отстаивающий интересы страны за рубежом. Не просто медийная личность, а действующий политик, - подчеркивает политолог Наталья Еремина.

По ее мнению, кандидатура Петра Толстого была выбрана не случайно.

- Мы видим профессионала, который обладает масштабным политическим и конкретно партийным опытом. Результаты работы не заставят себя долго ждать, - заключила Еремина.

В свою очередь политолог Сергей Михеев полагает, что новый секретарь МГРО повысит лояльность к партии.

- Альтернатив ему в Москве нет. Активный депутат своего избирательного округа, защитник РФ в ПАСЕ. Однозначно партийные менеджеры сделали ставку на медиагиганта, чтобы попробовать в Москве завоевать все мандаты, - заключил Михеев.

По итогам праймериз «Единой России» Петр Толстой, вице-спикер Государственной думы, победил в Люблинском (199-м) одномандатном округе Москвы, набрав почти 28 тысяч голосов.

По итогам предварительного голосования, 31 мая, партия опубликовала список кандидатов для последующего выдвижения в депутаты Государственной думы.

Комментируя свое назначение политик отметил, что перед партией стоит много задач.

- Во-первых, выиграть выборы, заручившись поддержкой наших избирателей, доверием людей. Привлечь молодых, ярких и талантливых людей, которым не безразлична судьба России, - написал Толстой в своем Telegram-канале.