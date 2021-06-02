Тележурналист Евгений Попов поддержал идею об обязательной утилизации всей производимой пластиковой упаковки Фото: Мария ПОПОВА

Евгений Попов, ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», поддержал законопроект, обязывающий производителей пластиковой упаковки полностью утилизировать ее после использования.

Автором инициативы стал член Совета Федерации Андрей Кутепов. Он предложил обязать производителей утилизировать 100% выпущенной упаковки, вместо 10 до 45%, как сейчас.

Это позволит снизить ущерб природе и значительно улучшит экологическую обстановку, особенно в крупных городах страны.

- Переработка позволяет сделать пластик почти безвредным для окружающей среды. Из него производят строительные материалы, дорожное покрытие и много других полезных вещей. При правильном подходе использование пластика становится практически безотходным, - отметил Попов.

В этом вопросе важна не только ответственность производителей, но и вклад потребителей продукта. Эффективность переработки во многом зависит от экологической грамотности россиян.

По статистике, каждый человек в год выбрасывает почти 500 килограмм отходов. Более половины из них подлежат вторичной переработке.

- Появились современные технологии, которые позволяют нам реализовать все эти идеи. Теперь людям и производителям следует более серьезно отнестись к проблеме, - подчеркнул ведущий.

Он призывает использовать зарубежный опыт и наказывать рублем нарушителей экологических норм.

- А тех, кто работает над сохранностью экологии, занимается вторичной переработкой, наоборот, поощрять, - считает Евгений Попов.

В свою очередь лидер экологического волонтерского движения «Зеленые Раменки» Татьяна Орлова отметила, что на решение экологической проблемы уйдет немало времени.

- Если просто установить контейнеры и повесить плакаты – это не работает. У россиян существует очень много мифов по поводу утилизации мусора. Жители должны понимать, во что превращается их пластиковая бутылка, какой конкретный вред она наносит планете. Это многолетняя кропотливая работа. Чтобы каждый понимал, как вредит его пренебрежительное отношение к природе, - заключила Орлова.