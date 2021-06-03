Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аналитики сервиса «Работа.ру» изучили столичные вакансии и составили рейтинг самых высокооплачиваемых позиций. Одну из самых высоких зарплат (до 300 тысяч рублей в месяц) в Москве предлагают заместителю руководителя сети салонов красоты. От соискателя требуется высшее образование и опыт работы на аналогичной должности.

Кроме того высокооплачиваемую работу предлагают помощникам по хозяйству в загородном доме. Таким сотрудникам работодатели готовы платить по 280 тысяч в месяц. Кроме того вакансия предполагает предоставление жилья.

На хорошую зарплату в столице может также претендовать дизайнер-консультант. В одном из мебельных салонов таким специалистам готовы платить по 250 тысяч рублей в месяц, пишет RT.

Также за 250 тысяч рублей в столице можно устроиться на работу стоматологическую в лабораторию на позицию техника-керамиста, а за 200 тысяч в месяц – на позицию операционного директора в транспортной компании, пишет РИАМО.

Напомним, ранее эксперты перечислили самые востребованные профессии 2021 года. В их число вошли медработники, фармацевты, специалисты IT области, а также представители массовых специальностей (водители, продавцы, комплектовщики, курьеры, логисты), передает Москва 24.