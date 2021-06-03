Анатолий Вассерман считает, что ЕГЭ не способен полноценно оценить владение предметом «Русский язык»

Анатолий Вассерман считает, что формат ЕГЭ не может объективно оценить и качественно оценить знания школьников по русскому языку. Фото: личный архив Анатолия ВАССЕРМАНА.

Формат Единого государственного экзамена не способен объективно и качественно оценить знания школьников по русскому языку, считает известный эрудит Анатолий Вассерман. Публицист призывает вернуть формат экзаменационного сочинения. Аналитик уверен, что всесторонне проявить себя выпускник может, только написав объемное сочинение и изложив в нем свои мысли на заданную тему.

Выпускники одиннадцатых классов 3 июня сдают ЕГЭ по русскому языку. Единый госэкзамен состоит из двух частей: ответов на вопросы теста, проверяющего знание правил русского языка, и написания короткого сочинения. Анатолий Вассерман убежден, что этого формата недостаточно.

- Для проверки возможностей владения русским языком надлежит использовать иные средства, чем ЕГЭ. Этот формат не способен полноценно и качественно оценить владение языком, он представляется мне слишком узким, - заявил аналитик.

Вассерман выступает за то, чтобы в средней школе вернули практику написания экзаменационных сочинений по русскому языку .

- В частности, совершенно необходимым считаю написание сочинений по русскому языку. Важно, что сочинение – это хороший способ проверить способность человека думать, - отметил политконсультант.

Анатолий Вассерман замечает, что современное образование не дает ученику представления о целостной картине мира, а формат выпускных экзаменов в виде тестов с определенным набором ответов сужает возможности школьников раскрыть свои знания в полной мере.

- К сожалению, наша нынешняя школа вообще не ставит себе похожей задачи – научить думать, - констатирует эрудит. - Так что надо прежде всего менять концепцию. Признавать, что школа – это человекостроение, это, можно сказать, отрасль производства. И соответственно к ней относиться. Причем она производит не отдельных людей, она, по сути, производит весь наш народ. И эта отрасль, как и в советское время должна формировать у человека целостную картину мира.

Напомним, на сдачу Единого государственного экзамена по русскому языку выпускникам отводится два дня - 3 и 4 июня. Русский язык является единственным обязательным предметом ЕГЭ для поступающих в вузы в 2021 году. Госэкзамены стартовали 31 мая (в этот день выпускники сдавали литературу, географию и химию) и продлятся до 25 июня, когда школьники будут сдавать последний экзамен - по информатике и информационно-коммуникационным технологиям. В России в этом году сдают ЕГЭ более 724 тысяч человек, из них 630 тысяч – это выпускники 2021 года.

Ранее Анатолий Вассерман заявил о необходимости увеличить долю заданий ЕГЭ, проверяющих понимание материала. По его мнению, в ЕГЭ нужно увеличить число вопросов, которые проверяли бы хорошее владение предметом, и сократить те, которые направлены на простое зазубривание фактов. Аналитик привел в пример советское образование, которое считалось одним из лучших в мире. Система обучения в СССР была качественной, многоуровневой и тщательно выстроенной, от школьной скамьи до передовых научных институтов.