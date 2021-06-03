Баженов поблагодарил москвичей, отдавших за него голос

«Дорогие друзья, соседи, сограждане!

Завершилось предварительное голосование «Единой России». Благодаря вам я победил. Занял первое место и получил лучший результат не только у себя в избирательном округе, но и среди всех округов Москвы.

Благодарю каждого, кто голосовал за меня. Почти 32 тысячи человек заявили на праймериз о том, что поддерживают мои взгляды и устремления. Считаю каждого из вас частью большой команды единомышленников. Мы хотим жить достойной жизнью в любимой нами Москве. Служить России.

Быть первым это ответственность за тех, кто рядом. Работаем вместе.

Это наша общая Победа, друзья, и я не подведу вас».

Ранее сообщалось, что Тимофей Баженов вышел победителем по 196-му избирательному округу (СВАО) — за него проголосовало более 31 тысячи участников.

Он показал наилучший результат не только в рамках своего одномандатного округа, но и среди всех кандидатов в 15-ти избирательных округах Москвы, участвовавших в предварительном голосовании.