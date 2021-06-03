Синоптики пообещали москвичам комфортную погоду в выходные

Синоптики пообещали москвичам теплые выходные Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова пообещала москвичам теплую комфортную погоду в ближайшие дни. Согласно прогнозам метеоролога, в городе будет солнечно и безветренно.

«Завтра дневная температура +22...+24 °С, хотя ещё сохранится... северо-восточный ветер. В субботу и воскресенье также у нас погода с переменной облачностью без осадков. Ночи к воскресенью станут ещё более тёплыми: в Москве порядка +13...+15 °С. Дневная температура городе — около +25 °С. Ветер станет ослабевать, поэтому погода будет более комфортной, чем накануне», — цитирует синоптика RT.

Позднякова добавила, что погода будет благоприятной для того, чтобы отдохнуть и даже позагорать или искупаться.

Синоптики уже дают осторожные прогнозы и на целый сезон. Так, в центре погоды «Фобос» обещают комфортное лето в столичном регионе. По данным синоптиков, в ближайшие месяцы температура воздуха большую часть времени будет держаться на 0,5-1,5 градуса выше, а это значит, в среднем 12,3 градуса ночью и плюс 22,1 градуса в дневные часы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».