Доктор Александр Румянцев: Россия движется в сторону абсолютно новых подходов к лечению

Основатель центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева Александр Румянцев. Фото: Ольга Макарова, Пресс-служба Центра Д. Рогачева

Россия успешно внедряет новые подходы к лечению, что способствует развитию медицины в стране. В настоящее время в России ставится цель обеспечить каждого ребенка необходимыми лекарствами. Об этом заявил главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева Александр Румянцев в рамках форума «Лекарственная безопасность» на ПМЭФ-2021.

«Наш тезис состоит в том, что каждый ребенок должен быть излечен. Задача госорганов, законодателей, а также исполнителей - врачей - достичь этого результата с помощью полного лекарственного бесплатного обеспечения детей в нашей стране», - заявил Румянцев.

По словам медика, в стране начали использоваться качественно новые подходы к лечению. В частности, правительством организован мониторинг лекарственного обеспечения детей в субъектах РФ, проводится закупка остро необходимых лекарств, не имеющих регистрации, также организован государственный контроль за производством лекарств, включенных в клинические рекомендации для лечения больных детей.

Румянцев добавил, что в центре им. Д. Рогачева, который он возглавляет, благодаря применению инновационных технологий изменения клеточных рецепторов удалось вылечить уже 70% маленьких пациентов, из числа тех, которые ранее считались неизлечимыми.

«Это дети, которые получали химиотерапию, лучевую терапию, дети, которые получили трансплантацию - все это было не эффективно. В такой абсолютно не эффективной группе пациентов удалось достичь примерно 70% выживаемости. Это революция, она может быть сделана только в условиях полного лекарственного доступа детей к лечению», - подчеркнул врач.

Также Румянцев отметил важность и предполагаемую эффективность озвученного ранее правительством решения о расширении списка с пяти до 36 обследуемых потенциальных заболеваний у младенцев в рамках неонатального скрининга.