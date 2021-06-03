Москвичка послушалась астролога и сменила имя, чтобы выйти замуж Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудников столичных отделов ЗАГС трудно удивить решением людей сменить имя или фамилию. Таких приходит по несколько человек в день, каждый объясняет свое желание по-своему: одни хотят вернуться на фамилию предков, другие мечтают зваться, как домашний питомец «кот» или даже «тигр», третьи меняют данные, чтобы стать счастливей.

Например, в 2021 году девушка попросила сменить ей фамилию на «Счастливая», объяснила, что так привлечет счастье. А другая пришла менять имя по совету астролога, сообщает сайт mk.ru.

Провидец посоветовала изменить данные, тогда она повстречает свою вторую половинку. Желание найти любовь так захватило девушку, что она поспешила в ЗАГС. А через полтора года пришла обратно с просьбой вернуть прежнее имя, так как звезды обманули.

Пожелание москвички выполнили, а через полгода девушка снова явилась в ЗАГС, на этот раз с молодым человеком. Свою любовь она повстречала и без помощи астрологии.

Всего с начала года в столичных ЗАГС приняли 4,5 тысяч заявлений о смене личных данных. 88% заявителей хотели изменить фамилию, 18% - имя, а 17% - отчество.