Петр Толстой призвал отменить ЕГЭ и вернуться к традиционной системе обучения

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что ЕГЭ спровоцировал кризис в российской системе образования. Фото: Фото: Александр ЧИКИН.

Систему ЕГЭ в российских школах необходимо заменить на традиционное образование, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, в поддержку этой концепции высказываются и в Государственной думе, и в педагогической среде.

В эфире программы «Док-Ток» на Первом канале Петр Толстой заявил, что отмену ЕГЭ поддерживают представители «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР и часть фракции «Единой России».

- Много разговаривал с учителями и родителями, никто слова хорошего не говорит о ЕГЭ, - сообщил Петр Толстой. - Все, что нам обещали инцииаторы этого нововведения, оказалось пшиком. Тестовая система привела к тому, что старшекласников два-три года натаскивают с заполнением машиночитаемых текстов, чтобы они правильно проставили крестики – а предметам, которым должны учить, не учат. Учителей замордовали дурацкими рейтингами и высосанными из пальца KPI (ключевыми показателями эффективности — Ред.).

Заявление о том, что благодаря ЕГЭ у выпускников из отдаленных регионов России есть реальный шанс поступить в ведущие вузы страны, Толстой считает мифом.

- По поводу того, что с помощью ЕГЭ дети из провинции могут поступить в вуз – это неправда, миф. Чтобы ребенок поступил, нужен репетитор, который работает в соответствующем институте. В советское время студентов было в четыре раза меньше, а качество образования было в четыре раза выше, – напомнил вице-спикер Госдумы.

После внедрения системы ЕГЭ образование пытаются перевести в формат коммерческих услуг, что, по мнению парламентария, совершенно недопустимо.

- Во многих «передовых» школах сегодня есть не только обязательные, но и платные занятия. Родителям говорят: ваш ребенок не успевает по русскому языку, давайте вы возьмете дополнительные занятия – за денежки. И это уже не бесплатное образование, - отметил депутат. - Учителя за это получают премии, школа получает рейтинг. И главное – социализации ребенка не происходит. Учителя уже замордованы системой так, что они уже не помнят, в чем их предназначение.

Толстой приводит в пример российскую систему образования, существовавшую на протяжении нескольких сотен лет. Такое обучение приносило ощутимый результат, а знания проверялись с помощью письменных и устных экзаменов. Петр Толстой настаивает на том, что современное обучение должно вернуться к этой практике.

Ранее Петр Толстой обратился к руководителям регионов с просьбой приложить все усилия для того, чтобы летние каникулы для ребят стали полезными, интересными и безопасными. Парламентарий призвал обратить особое внимание на организацию отдыха детей из малообеспеченных семей. Он также считает важным проконтролировать обеспечение безопасности в местах детского отдыха. В этом году, по данным Министерства просвещения РФ, во время летних каникул на отдых отправятся почти 4 миллиона детей. Юных отдыхающих примут почти 38 тысяч лагерей, пансионатов и санаториев.