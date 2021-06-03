Светлана Разворотнева обратилась к мэру с просьбой вернуть в Печатники культурно-досуговый комплекс для детей

Жители столичного района Печатники 3 июня присоединились к фешмобу «Дети, встаньте в круг», организованному по инициативе члена Общественной палаты РФ Светланы Разворотневой. Активисты вместе с правозащитницей попытались обратить внимание столичных властей на нехватку в Печатниках кружков и секций для внешкольных занятий детей. Вместе со Светланой Разворотневой жители района обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой вернуть в район досуговый центр, который раньше размещался на улице Полбина д.9. к.3. Центр пришлось снести, поскольку он мешал строительству нового объекта улично-дорожной сети.

По словам правозащитницы, культурно-спортивный центр был важным для жителей района местом, где они проводили разнообразные мероприятия. Дети занимались здесь в кружках и в секциях, творчески развиваясь и приобщаясь к здоровому образу жизни. В итоге почти полторы тысячи юных воспитанников центра остались без привычных занятий. Директор ГБУ КСЦ «Печатники» Ирина Лопотынская рассказала, что для досугового центра выделили новые помещения, но они мало подходят для этих целей.

- Нам выделили дополнительные помещения для размещения, но это маленькие комнаты на первых этажах жилых домов, которым требуется капитальный ремонт. Заменить утраченное строение они не могут. За эту историю болеет весь район, - рассказала Ирина Лопотынская.

Обеспокоенные ситуацией родители обратились за помощью к Светлане Разворотневой. Активисты района собрали уже три тысячи подписей под обращением к мэру столицы Сергею Собянину. Жители Печатников просят градоначальника построить новый культурно-досуговый комплекс взамен демонтированного.

- Дети мечтают о больших победах. В каждом ребенке заложен огромный потенциал. Наша задача – помочь ему раскрыться и найти свое место в жизни и обществе, - подчеркнула Светлана Разворотнева.