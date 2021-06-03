Станцию метро «Каховская» откроют после реконструкции в этом году

Фото: Светлана ВОЛКОВА

До конца 2021 года реконструируемую станцию метро «Каховская» планируют открыть для пассажиров вместе со станциями южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) – от «Проспекта Вернадского» до «Каховской». Об этом на открытии выставки «АРХ Москва» сегодня, 3 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Каховская линия стала первой линией в московском метро, обновляемой в таком объеме, - отметил заммэра. - На сегодня готовность станции «Каховская» составляет 70 процентов».

По его словам, в скором времени на станции завершится монтаж основных конструкций вестибюля и пересадки.

«В высокой степени готовности – архитектурно-отделочные работы платформы и помещений станции, устройство верхнего строения пути выполнено почти наполовину», – добавил Андрей Бочкарёв.

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Одновременно реконструируют и две другие станции Каховской линии – «Варшавскую» и «Каширскую».

Как рассказал генеральный директор компании «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, сейчас на «Варшавской» строители заняты облицовкой платформы станции, а также устройством и отделкой технических помещений. При этом уже полностью обновили основные конструкции платформенного участка и провели демонтаж старых инженерных систем. На кросс-платформенной «Каширской», которая будет работать как для БКЛ, так и для существующей Замоскворецкой ветки, проводится облицовка южной платформы. Станции «Варшавская» и «Каширская» готовы на 30% и 40% соответственно. Их реконструкцию планируют завершить в 2022 году.

Напомним, ранее на Каховской линии перевозили несколько десятков тысяч человек в день. На маршруте каждые 5 минут ходили укороченные поезда.

После подключения Каховской линии к БКЛ интервал движения сократят до стандартных в метро 1 - 2 минут. А пассажиры смогут без пересадки добираться в десятки районов средней части города.

БКЛ станет самой протяженной подземной кольцевой линией в мире. На маршруте длиной 70 километров разместится 31 станция. Из них 12 уже открыты для пассажиров. Большое кольцо полностью замкнётся в следующем году.