Петр Толстой: Пробки и стихийные парковки возле ОРТЦ «Москва» постепенно исчезают

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой встретился с руководством ОРТЦ «Москва» и договорился ликвидировать стихийные стоянки вокруг комплекса. Фото: Александр ЧИКИН.

Постоянные пробки и транспортные заторы на Краснодарской улице возле оптово-розничного торгового центра «Москва» вызывали неизменное возмущение у жителей района Люблино. Но после того, как инициативная группа обратилась к депутату Госдумы Петру Толстому, проблема с пробками и стихийными парковками начала решаться.

- Первый шаг сделан, выходы на Краснодарскую улицу закрыты – там теперь только вход, - рассказала жительница района Люблино Ольга Елфимова. - Но на других прилегающих улицах время от времени возникают сложности, например, «Газели» разгружают товар в неположенном месте, заклеивая номера. То же самое иногда пытаются делать таксисты.

По мнению женщины, сотрудникам Госавтоинспекции следует уделять больше внимания контролю улиц вокруг ОРТЦ «Москва» и пресекать подобные нарушения. Тогда проблема пробок будет решена окончательно.

После того, как к нему обратились жители Люблино, Петр Толстой пообещал урегулировать вопрос со стихийными парковками, которые то и дело возникают вокруг торгового комплекса. Парламентарий встретился с руководством ОРТЦ «Москва». По итогам этой встречи было решено оставить вход с улицы Краснодарской, а выходы организовать на другие улицы.

Местные жители рассказывают: раньше из-за пробок и стихийной парковки таксистов и водителей маршруток движение по Краснодарской улице было затруднено практически в любое время суток. Автомобили занимали по две-три полосы, полностью парализуя движение возле торгового центра.