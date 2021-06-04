Евгений Нифантьев и Александр Олешко провели кулинарный мастер-класс для детей из многодетных семей

Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев и популярный актер Александр Олешко провели кулинарный мастер-класс «Детская кухня» для детей из многодетных семей и их отцов. Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Дети очень любят готовить, особенно когда взрослые предоставляют им возможность увлеченно повозиться вместе с ними на кухне. Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев и популярный актер и телеведущий Александр Олешко провели кулинарный мастер-класс «Детская кухня» для детей из многодетных семей и их отцов. Юные участники веселого кулинарного мероприятия убедились: процесс приготовления пищи – отличная альтернатива сидению за компьютером. А их родители взяли на заметку формат семейного досуга, прекрасно отвлекающий детей от соцсетей.

Под руководством шеф-повара Сергея Бабкина участники мастер-класса научились готовить простые, но вкусные блюда. Ребята пекли вафли, нарезали фруктовый салат и делали лимонад. В этом юным поварам помогал заслуженный артист России Александр Олешко.

- Идея этого мероприятия довольна проста: мы собрались в лофт-пространстве кулинарной студии, чтобы дети почувствовали себя в роли юных поварят и на несколько часов забыли о существовании гаджетов, - комментирует Евгений Нифантьев. - Мы хотим показать родителям еще один пример интересного досуга с детьми, которые должны больше времени проводить с семьей и друзьями, а не попадать в ловушку соцсетей.

Член Общественной палаты РФ считает уход в виртуальную реальность одной из главных проблем современного общества. Даже младшее поколение – пятилетние малыши – сегодня растут со смартфонами в руках. В будущем дети часто испытывают проблему с социализацией и недостаток общения в реальном пространстве.

- Как вернуть детей из соцсетей? Считаю прекрасной альтернативой гаджетам творческие кружки и спортивные секции, - рассказал Евгений Нифантьев. - Важно обеспечить нашим детям не просто качественный, но и доступный досуг, чтобы они могли получать полезные для жизни навыки играючи.

Александр Олешко с ним совершенно согласен: артист отметил, что гаджеты стали любимым способом досуга для детей, которые почти все свободное время проводят в виртуальной реальности. Поэтому перед началом детских спектаклей, в которых он участвует, Александр Олешко всегда старается поговорить с родителями об этой проблеме.

- Это большая ловушка и беда, потому что взрослые сами за бешеные деньги покупают эту штуку, которая называется «гаджет», - уверен Александр Олешко. - Современный человек привык к тому, что вся информация, ответы на все вопросы – в этих гаджетах. Зачем тогда тренировать память? Зачем покупать книги? А если эта штука вдруг у тебя ломается, значит, по сути, ломается твоя жизнь. Тебе становится некому задать вопрос. Я, например, принципиально езжу без навигатора, выбираю и прокладываю маршрут по картам. Так себя тренирую. Может быть, со стороны это выглядит старомодно, но говорят же: не ищи модное, ищи вечное. Я, безусловно, понимаю, что в 21 веке очень важно, когда у тебя весь мир в кармане. Но также важно, чтобы этот мир не забирал твою способность мыслить, анализировать, чувствовать и общаться.