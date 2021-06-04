Баженов уверен, что увеличение количества электротранспорта на дорогах Москвы улучшит экологическую обстановку в столице

Телеведущий рассказал, что московские власти приняли решение об увеличении объемов финансовой поддержки каршеринговых и таксомоторных компаний. Для этого из бюджета будет выделено почти триста миллионов рублей. Предполагается, что часть этих средств пойдет на субсидии при покупке электромобилей.

Телеведущий Баженов считает, что развитие столичного электротранспорта приведет в перспективе к улучшению экологической обстановки, т.к. именно транспорт является одной из основных причин загрязнения окружающей среды мегаполиса.

Также Тимофей Баженов сказал, что пока наше государство вообще не стимулирует покупку электротранспорта россиянами. В итоге число электромобилей в стране примерно одиннадцать тысяч экземпляров. Из них электрических авто российского производства всего сто. Из четырёх с половиной миллионов автомобилей в Москве колесит по дорогам меньше тысячи е-мобилей. Это две сотых процента. Одним словом, редкий вид. Россияне будут отдавать предпочтение электромобилям только при серьёзной поддержке в виде компенсации стоимости авто в размере от 10 до 30 процентов, налоговых льготах, наличии удобной и развитой инфраструктуры.

Баженов добавил, что согласно заявлению московских властей для приобретения новых авто каршерингом и такси из бюджета города за последние девять лет было выделено 1,1 млрд рублей. С помощью субсидий приобретено 46 тысяч авто. Это примерно 24 тысячи рублей на один автомобиль. Продекларировано, что для электромобиля размер субсидии будет увеличен в два раза.