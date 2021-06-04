Герой России Роман Романенко вручил памятные медали главам военно-патриотических клубов Южного Бутова

Награды за вклад в детское образование представителям военно-патриотических объединений вручил депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко. Фото: Иван СТЕПАНОВ.

Руководителям и педагогам военно-патриотических объединений Южного Бутова 4 июня вручили памятные медали. Церемония прошла в храме святого праведного воина Феодора Ушакова. Награды за вклад в детское образование представителям военно-патриотических объединений вручил депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко. Он поблагодарил педагогов за их труд.

- Работа с детьми – очень сложная и важная деятельность. Наставник помогает ученику выбрать правильный жизненный ориентир, определиться с ценностями, сформировать характер. Это большая ответственность, - подчеркнул Роман Романенко. - Поздравляю с заслуженной наградой и желаю дальнейших успехов в укреплении нашего культурного наследия и лучших традиций русского воинства. Благодарю вас за то, что вы успешно справляетесь с этими непростыми задачами!

Церемония награждения открылась концертом, подготовленным композитором и поэтом Светланой Холодниковой. Игумен храма Дамиан рассказал гостям о памятной юбилейной медали, учрежденной в честь 20-летия канонизации святого адмирала Феодора Ушакова. Эту награду игумен Дамиан вручил Роману Романенко за вклад в решение насущных проблем района Южное Бутово.

Во время церемонии Роман Романенко вручил награды активистам военно-патриотического воспитания юго-западных районов Москвы: начальнику штаба МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» ЮЗАО г. Москвы Юрию Данченко, председателю краеведческо-экологического общества района Южное Бутово Антону Никулину и наставнику морского кадетского класса школы № 1161 Владимиру Зятчину.

Организаторы уже пообещали, что награждение активистов военно-патриотического воспитания станет доброй традицией. Медаль Федора Ушакова каждый год будет вручаться за особые заслуги в просветительской и наставнической деятельности.

Ранее Роман Романенко предложил открыть во всех школах Москвы кадетские классы. Герой России уверен, что такие классы являются важной частью патриотического воспитания и учат ребят правильным и полезным вещам. По его словам, предложение открыть кадетские классы во всех школах столицы он слышит регулярно, общаясь с учителями, родителями и воспитанниками-кадетами. Впервые проект «Кадетский класс в московской школе» был запущен в 2014 году. С тех пор они были открыты в более чем 200 школах столицы. Обучение в кадетских классах проходят около 200 тысяч детей. Попасть в такие классы может не каждый: перед поступлением ученики проходит предварительный отбор. Претенденты на обучение должны продемонстрировать хорошее знание русского языка, математики и ОБЖ, а также отличную физическую форму. Кроме общеобразовательных предметов воспитанники кадетских классов на выбор изучают дополнительные курсы: «Основы навигации», «Робототехника», «Основы пилотирования», «Дипломатический этикет» и другие.