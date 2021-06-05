Народный художник РФ Сергей Андрияка с учениками распишут новый корпус ядерной медицины Центра им. Д. Рогачева

Народный художник РФ Сергей Андрияка и основатель центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. Фото: Ольга МАКАРОВА.

Народный художник РФ, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка и его ученики распишут новый корпус ядерной медицины Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Об этом сообщил основатель центра, главный детский онколог-гематолог, академик РАН Александр Румянцев. Новый корпус центра откроется к 1 июня 2022 года, сейчас в нем идут отделочные работы.

По словам Александра Румянцева, в пятницу, 4 июня они с Народным художником РФ обсудили детали будущего проекта. В Центре имени Дмитрия Рогачева прошла выставка и мастер-класс от школы Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Занятия рисованием помогают юным пациентам наладить моторику в период реабилитации, включить творческое воображение и отвлечься от больничных будней.

- Мы с Сергеем Николаевичем и его сотрудниками договорились о том, что в течение ближайшего года подготовимся и сделаем художественный образ для нового корпуса. Вместе мы сделаем новый шаг в достижении красоты и развития, – рассказал доктор Румянцев.

В Центре имени Дмитрия Рогачева прошла выставка и мастер-класс от школы Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Фото: Ольга МАКАРОВА.

Площадь будущего корпуса составит более 20 тысяч квадратных метров. Пациенты будут проходить в нем радионуклидную терапию. Кроме того, в здании разместятся отделение нейроонкологии для пациентов с опухолями головного мозга, операционный блок с отделением интенсивной терапии, в котором будут проводиться операции на голове и шее, а также GMP-лаборатория генно-инженерных технологий.

Сергей Андрияка рассказал, что студенты сами выберут технику для оформления корпуса.

- Надеемся, это будет масштабный проект, который понравится детям. Думаю, он станет преддипломной практикой для учеников нашей академии. Студенты сами выберут технику, в которой будут работать: настенную роспись, витраж, мозаику, керамику или другую, – сообщил Народный художник РФ.

Московская государственная специализированная Школа акварели Сергея Андрияки начала свою работу в 1999 году. При школе открыт музейно-выставочный комплекс. Ученики академии осваивают основы классической акварели. Школа неоднократно выставляла свои работы как в России, так и за рубежом – в Минске, Париже, Лондоне, Венеции, Баден-Бадене, Токио, Шанхае и Вильнюсе.

В новом корпусе также будет создан сертифицированный центр клеточных технологий, который позволит тиражировать наработки московских онкологов по всей России. НМИЦ имени Дмитрия Рогачева сумел оперативно организовать лечение детей от онкологии в регионах по единым стандартизированным протоколам. Поэтому юные пациенты от Владивостока до Калининграда получают такое же лечение, как и в столице России.

Центр имени Дмитрия Рогачева - крупнейшая в Европе клиника детской гематологии, онкологии и иммунологии. Благодаря использованию передовых технологий врачам Центра удалось добиться лучших в мире результатов по числу выздоровевших пациентов. От рака здесь вылечивают 90% больных.