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Общество5 июня 2021 14:19

Координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов назвал три простых правила безопасности детей на воде

Леонов сообщил, что вода чаще всего становится причиной смерти ребенка
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов. Фото: Пресс-служба «ЛизаАлерт»

Координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов. Фото: Пресс-служба «ЛизаАлерт»

Координатор добровольческого общественного объединения, занимающегося поиском пропавших без вести людей, «ЛизаАлерт» Олег Леонов провел для жителей Москвы бесплатную лекцию об опасностях, с которыми сталкиваются дети летом в природной и городской среде.

Согласно статистике «ЛизаАлерт», вода чаще всего становится причиной смерти ребенка. Леонов напомнил три простых правила, спасающих жизни.

«Тысячи детей этим летом могут оказаться в опасных ситуациях на воде, и к сожалению – многим это будет стоить жизни. Это чудовищные цифры. Есть представление, что тонущий ребенок будет громко кричать и размахивать руками. Но это только в кино», - заявил координатор добровольческого объединения, отметив, что в жизни уходящий под воду человек не может громко кричать из-за нехватки воздуха, и посоветовал никогда выпускать из виду

По словам Леонова, три простых правила для родителей таковы. Во-первых, нельзя оставляйте маленьких детей одних, играющих у водоема, поскольку можно просто не заметить, как ребёнок окажется в воде. Во-вторых, если находитесь в лодке или другом судне, всегда нужна надевать на детей спасательный жилет. И последнее правило говорит о том, что нельзя отпускать ребёнка одного в воду, даже если он умеет хорошо плавать.

Леонов также призвал родителей не отбирать у ребенка телефон в качестве наказания. Как он пояснил, нельзя, чтобы дети выходили из дома без телефона, в противном случае найти его будет значительно труднее. Он подчеркнул, что время является самым ценным ресурсом в поисках людей.

Напомним, ранее координатор «ЛизаАлерт» провел семинар о поиске людей. Тогда Леонов заявил, что, если розыск начать в первые часы после пропажи, вероятность найти человека живым превышает 98 процентов, а чаще всего пропадают дети и пожилые люди. Как он отметил работа отряда была бы невозможна без добровольцев.