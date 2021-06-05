Объединение многодетных семей Москвы поддержало заявление Толстого о повышении доступности детского отдыха

Координатор объединения Ирина Галкина поддержала заявление парламентария о том, что все дети, вне зависимости от достатка их семей, имеют право на качественный и здоровый летний отдых. Фото: Александр ЧИКИН.

Представители объединения многодетных семей Москвы в Юго-Восточном административном округе передали вице-спикеру Госдумы Петру Толстому свои предложения для дополнительной помощи семьям с низким заработком. Координатор движения Ирина Галкина поддержала заявление парламентария о том, что все дети, вне зависимости от достатка их семей, имеют право на качественный и здоровый летний отдых. Петр Толстой возглавляет в Госдуме рабочую группу по мерам поддержки многодетных семей.

- Мы обратились к рабочей группе, которую возглавляет Петр Толстой, с предложением восстановить статус многодетной семьи. Надеюсь, что нас услышат, и будет принято положительное решение, – отметила Ирина Галкина.

По ее словам, у многих многодетных семей сейчас нет возможности отправить детей на отдых в летний лагерь. Предложение президента РФ Владимира Путина о 50-процентном возмещении затрат на детский отдых своевременно, но оно не решит всей проблемы, убеждена Ирина Галкина.

- Если в семье один-два ребенка, это решаемо. Но ко мне пришла мама и сказала, что не может отправить пятерых своих детей на отдых. Путевок в лагерь дешевле 40 тысяч рублей нет. Представьте, какая сумма должна быть у нее на руках, – сообщила координатор движения.

О том, что многодетным семьям нужно присвоить особый статус, не раз заявляли президент РФ Владимир Путин, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев и вице-спикер Госдумы Петр Толстой. И это предложение внушает оптимизм, подчеркнула Ирина Галкина.

- Конечно, нужно, чтобы многодетные семьи могли отдохнуть, чтобы государство в целом их поддерживало, - считает общественница. - Петр Толстой на недавнем круглом столе заявил, что многодетной семье нужен статус, Дмитрий Медведев также отмечал, что этот статус необходимо проработать.

При этом Ирина Галкина напоминает, что сейчас на помощь государства могут рассчитывать только малообеспеченные семьи. В случае, если доход семьи оказывается больше прожиточного минимума, даже на незначительную сумму, льготы уже не полагаются.

Ранее Петр Толстой обратился к руководителям регионов с просьбой приложить все усилия для того, чтобы летние каникулы для ребят стали полезными, интересными и безопасными. Парламентарий призвал обратить особое внимание на организацию отдыха детей из малообеспеченных семей. Он также считает важным проконтролировать обеспечение безопасности в местах детского отдыха. В этом году, по данным Министерства просвещения РФ, во время летних каникул на отдых отправятся почти 4 миллиона детей. Юных отдыхающих примут почти 38 тысяч лагерей, пансионатов и санаториев.

Петр Толстой также выступает за то, чтобы государство ввело ипотеку с нулевыми процентами для семей с тремя и более детьми. По мнению вице-спикера Госдумы, эта перспектива вполне реальна. Такая мера поддержки окажется весомой помощью для тысяч многодетных семей по всей России.