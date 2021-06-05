Доктор Елена Кац: «Благоустройство лесопарков не должно нарушать экосистемы и вредить эндемикам»

Муниципальный депутат, главный врач детской городской поликлиники № 7 Елена Кац выступает за сохранение экологии во время благоустройства лесопарков Москвы. Фото: Дарья СОРОКИНА.

Работы по благоустройству лесопарков должны вестись с особой осторожностью, чтобы не навредить экологии и не нарушить привычную среду обитания редких растений и животных, предупреждает муниципальный депутат Елена Кац. Об этом главный врач детской городской поликлиники № 7 высказалась на мероприятии в Восточном округе столицы, посвященном Дню эколога.

Елена Кац напомнила, что тема экологии сегодня волнует многих жителей столицы.

– В Москве многое делается для внедрения экоориентированных решений в городском хозяйстве, создано уже 136 особо охраняемых природных территорий, растет число озелененных зон, которые постоянно благоустраиваются, - отметила доктор Кац. - Однако в лесопарках и другие исторически сложившихся зеленых зонах благоустройство следует проводить осторожно, чтобы не нарушить сложившиеся экосистемы, не повредить редким или эндемичным видам флоры и фауны.

Елена Кац присоединилась к празднику, который прошел в районе Новогиреево. В рамках Дня эколога взрослым и детям предложили поучаствовать в познавательных мастер-классах и проявить свои творческие способности в конкурсе рисунков на асфальте «Экология глазами детей».

Сейчас муниципальный депутат Елена Кац разрабатывает программу развития досуговой инфраструктуры Восточного административного округа. В него будут включены предложения по расширению городской программы «Московское долголетие», инициатива по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Молдагуловой и другие мероприятия. В частности, доктор Кац предложила реконструировать парк «Радуга», создав в нем зону для занятий активными видами спорта — с тренажерами и площадкой для скейтбордистов. Она также предлагает дополнительно озеленить аллеи парка, бережно сохранив при этом его экосистему.

Кроме того, доктор Кац провела ряд встреч с жителями районов Восточного административного округа столицы, на которых она обсудила концепцию открытых школьных дворов, предложенную мэром Сергеем Собяниным. Этот проект позволит сделать пришкольные территории в Москве центрами притяжения общественной жизни микрорайонов, где жители могли бы собираться на культурные, спортивные или досуговые мероприятия. Депутат уверена, что единый стандарт открытого школьного двора можно применять как при благоустройстве уже существующих школ, так и при проектировании будущих зданий учебных учреждений.