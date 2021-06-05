Доктор Елена Кац: «Благоустройство лесопарков не должно нарушать экосистемы и вредить эндемикам»

Работы по благоустройству лесопарков должны вестись с особой осторожностью, чтобы не навредить экологии и не нарушить привычную среду обитания редких растений и животных, предупреждает муниципальный депутат Елена Кац. Об этом главный врач детской городской поликлиники № 7 высказалась на мероприятии в Восточном округе столицы, посвященном Дню эколога.

Елена Кац напомнила, что тема экологии сегодня волнует многих жителей столицы.

– В Москве многое делается для внедрения экоориентированных решений в городском хозяйстве, создано уже 136 особо охраняемых природных территорий, растет число озелененных зон, которые постоянно благоустраиваются, - отметила доктор Кац. - Однако в лесопарках и другие исторически сложившихся зеленых зонах благоустройство следует проводить осторожно, чтобы не нарушить сложившиеся экосистемы, не повредить редким или эндемичным видам флоры и фауны.

Елена Кац присоединилась к празднику, который прошел в районе Новогиреево. В рамках Дня эколога взрослым и детям предложили поучаствовать в познавательных мастер-классах и проявить свои творческие способности в конкурсе рисунков на асфальте «Экология глазами детей».